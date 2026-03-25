Travanj/april 2026. donosi jasan zaokret u životu ova četiri znaka Zodijaka!

U travnju/aprilu ono što je dugo bilo u zraku sada traži stvaran oblik. Za neke će to biti rez, za neke oslobađanje, za neke vrlo konkretan novi početak.

U svakom slučaju, travanj/april 2026. nije mjesec ravne linije. On donosi jasan zaokret i traži spremnost da ga prepoznate na vrijeme.

U travnju/aprilu se vrlo jasno vidi prijelaz iz zadržavanja i unutarnjeg preispitivanja u konkretnu akciju, odluku i promjenu smjera.

Početak mjeseca donosi pun Mjesec u Vagi 2.4., zatim 13.4. dolazi konjunkcija Marsa i Neptuna u Ovnu, sredina mjeseca snažno aktivira znak Ovna kroz mlad Mjesec 17.4., a potom slijede jaki aspekti u Ovnu: Mars i Saturn te Merkur sa Saturnom i Marsom 20.4.. Pred sam kraj mjeseca Venera ulazi u Blizance 24.4., a Uran ulazi u Blizance 26.4., što otvara potpuno novu priču za dio znakova.

Zbog takvog rasporeda planeta travanj/april posebno snažno djeluje na znakove koji su izravno uključeni u ovu dinamiku. Kod nekih će se zaokret vidjeti kroz odnose, kod nekih kroz odluke o poslu i novcu, a kod nekih kroz vrlo osoban osjećaj da više ne mogu živjeti po starom obrascu.

Posebno se izdvajaju četiri znaka. Kod njih promjena nije usputna ni simbolična. Ona traži odgovor, potez i novu unutarnju poziciju.

Ovan

Za Ovnove je ovo jedan od onih mjeseci koji se pamte jer otvara novo poglavlje na vrlo izravan način. U Vašem znaku tijekom travnja/aprila skuplja se golema količina energije.

Mars i Neptun sastaju se u Ovnu 13.4., što pojačava intuiciju, unutarnji nemir, impuls i potrebu da nešto pokrenete. Odmah zatim dolazi Sunce u konjunkciji s Chironom 16.4. i mlad Mjesec na 27° Ovna 17.4. pa je jasno da se kod Ovnova otvara tema identiteta, osobne odluke, hrabrosti i iscjeljenja starog obrasca ponašanja.

To znači da travanj/april za Vas može biti mjesec u kojem konačno prestajete čekati da se okolnosti same poslože. Puno toga što je posljednjih mjeseci bilo nejasno sada traži definiciju.

Neki Ovnovi će odlučiti promijeniti posao, neki će ući u otvoren razgovor koji su dugo odgađali, a neki će jednostavno osjetiti da više ne mogu pristajati na kompromise koji ih iscrpljuju. Posebno je važan 20.4., kada se u Ovnu događaju konjunkcije Marsa i Saturna te Merkura sa Saturnom i Marsom. To je trenutak ozbiljne odluke, suočavanja s granicom i testiranja zrelosti.

Zaokret kod Ovnova nije nužno lagan, ali je vrlo čist. On donosi jasniji osjećaj tko ste, što više ne želite i gdje treba preuzeti veću odgovornost. Kod mnogih pripadnika ovog znaka travanj/april će označiti početak novog osobnog ciklusa koji će se itekako osjećati i u mjesecima nakon toga.

Vaga

Vage ulaze u travanj/april s punim Mjesecom u vlastitom znaku. On se događa 2.4.i snažno osvjetljava os odnosa, partnerstva, ravnoteže i osobnog identiteta. Kada se pun Mjesec dogodi u Vašem znaku, stvari izlaze na vidjelo. Emocije postaju jasnije, odnosi se pokazuju bez uljepšavanja, a ono što je dugo stajalo između “znam” i “ne želim priznati” odjednom postaje nemoguće ignorirati.

Ovaj mjesec Vagama može donijeti završetak jednog odnosa, redefiniciju važnog partnerstva ili vrlo jasan trenutak u kojem shvaćate da više ne možete održavati mir po cijenu vlastitog unutarnjeg mira.

Budući da se nakon toga u Ovnu nastavlja snažna koncentracija energije, a Ovan je Vaš nasuprotni znak, sve što se događa tijekom mjeseca dodatno aktivira temu “ja i drugi”. To se može pokazati kroz ljubavne odnose, brak, poslovna partnerstva ili odnose s osobama koje imaju snažan utjecaj na Vaše odluke.

Kod Vaga je zaokret često tih izvana, ali dubok iznutra. Nije nužno riječ o velikom vanjskom rezu istog dana, već o jasnoj unutarnjoj odluci nakon koje se više ne vraćate na staro.

Travanj/april Vama donosi upravo to: jasnoću, emocionalni vrhunac i potrebu da odnose postavite na zdravije temelje. Ono što je bilo neodređeno sada traži ime, granicu i iskren odgovor.

Bik

Za Bikove travanj/april donosi jedan vrlo važan prijelaz koji se neće osjetiti samo kroz jedan događaj, već kao promjena cijelog životnog ritma. Uran, planet preokreta, izlazi iz Bika i ulazi u Blizance 26.4. i time se zatvara jedno dugo razdoblje tijekom kojeg su mnogi Bikovi prolazili kroz unutarnje i vanjske promjene koje nisu mogli kontrolirati uobičajenim metodama.

Ako ste posljednjih godina imali osjećaj da se Vaš identitet, stil života, odnosi prema tijelu, poslu ili sigurnosti mijenjaju brže nego što Vam odgovara, travanj/april može donijeti prvi jači osjećaj da se jedno teško poglavlje ipak pomiče s mjesta.

To ne znači da sve postaje mirno preko noći, ali znači da se fokus mijenja. Više nije sve na Vama osobno i izravno. Tlak se postupno prebacuje na druga područja života, prije svega na vrijednosti, novac i način na koji gradite stabilnost.

Dodatnu podršku Bikovima daje Venera u Biku koja 13.4. ulazi u skladan sekstil s Jupiterom. Taj aspekt može pomoći kroz osjećaj veće podrške, ljepši ton u odnosima, financijsku priliku, bolju procjenu vrijednosti i mirniji unutarnji doživljaj situacije.

Zato je kod Bikova zaokret manje dramatičan nego kod Ovna ili Vage, ali je vrlo važan. On označava izlazak iz jedne duge faze nestabilnosti i ulazak u novu priču u kojoj se sigurnost gradi drukčije nego prije.

Blizanci

Ako postoji znak kojem kraj travnja/aprila 2026. otvara sasvim novu etapu, to su Blizanci. Uran ulazi u Vaš znak 26.4. i time počinje ciklus koji donosi ubrzanje, oslobađanje, iznenadne odluke, nove interese, drukčiji način razmišljanja i snažnu potrebu za osobnom autonomijom. Uran uvijek traži pomak, a kada uđe u znak, počinje razdoblje u kojem više nije moguće ostati isti.

Kod Blizanaca se to može pokazati na mnogo načina. Netko će promijeniti način rada, netko će odlučiti učiti nešto sasvim novo, netko će presložiti prijateljstva i društveni krug, a netko će prvi put nakon dugo vremena osjetiti da ga život zove u smjeru koji nema puno veze s dosadašnjom rutinom.

Venera u Blizance ulazi 24.4., neposredno prije Urana pa taj prijelaz dobiva i dodatnu lakoću, društvenost i privlačnost. Kod mnogih Blizanaca upravo će kraj mjeseca otvoriti nova poznanstva, nove ideje i novu sliku o tome što žele od narednog razdoblja.

Zaokret za Blizance nije samo vanjski događaj. On se događa i u glavi. Mijenja se perspektiva.

Pojavljuje se potreba da sami birate tempo, smjer i pravila po kojima živite. To je početak većeg ciklusa koji će tek pokazati puni raspon, ali travanj/april je mjesec u kojem se prvi put jasno osjeti da stari okvir više nije dovoljan.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

