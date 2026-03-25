Ovog vikenda stiže velika promjena: Nekima ide na živce, ali neke i veseli, a evo šta se mijenja

Objavljeno prije 1 sat

Posljednje nedjelje u ožujku prelazimo na ljetno računanje vremena, što znači da se satovi pomiču za jedan sat unaprijed, a dan i noć toga dana traju jedan sat kraće.

Mnogi će promjene u dnevnom rasporedu jedva dočekati. Iako ćemo prvu nedjelju spavati nešto kraće, dani će ipak biti sve dulji, a mrak će padati sve kasnije.
Kada počinje ljetno računanje vremena?

Prelazak na ljetno računanje vremena počinje posljednje nedjelje u ožujku, a ove je godine to 29. ožujka. Tada ćemo u 02:00 ujutro satove pomaknuti za jedan sat unaprijed te će se vrijeme u 02:00 od te noći računati kao 03:00.

Na većini digitalnih uređaja koji su satelitski i lokacijski povezani s internetom, poput mobitela, osobnih računala ili pametnih satova, sat će se pomaknuti sam od sebe. No na mnogim uređajima poput električnih ili stolnih i zidnih satova, kućnih uređaja ili satova u nekim automobilima, to će biti potrebno učiniti ručno, prenosi Dnevnik.hr.
Do kada će trajati ljetno računanje vremena?

Ljetno računanje vremena traje do posljednje nedjelje u mjesecu listopadu, koja će u 2026. godini biti 25. listopada. Tada sat ponovno pomičemo za jedan sat unatrag, spavamo jedan sat duže i prelazimo na zimsko računanje vremena.


