3 horoskopska znaka koja ne podnose tračanje…

Dok nekima ogovaranje dođe kao usputna razonoda, postoje horoskopski znakovi koji na tračanje reagiraju gotovo instinktivnim odbijanjem. Ne vole gubiti vrijeme na tuđe privatne drame, a još manje sudjelovati u razgovorima iza nečijih leđa. Za njih su iskrenost, direktnost i poštovanje važniji od sočnih detalja. Prema astrologiji, upravo se ova tri znaka najčešće izdvajaju kao oni koji ne podnose tračanje.

Jarac

Jarčevi su ozbiljni, racionalni i usmjereni na konkretne stvari. Tračanje im često djeluje kao bespotrebno gubljenje vremena i energije, osobito ako ne vodi ničemu korisnom. Pripadnici ovog znaka cijene odgovornost i zrelost, pa ih razgovori puni glasina i nagađanja mogu samo iznervirati.

Osim toga, Jarčevi vole zadržati dojam dostojanstva i kontrole. Ne vole se spuštati na razinu sitnih ogovaranja, a osobe koje stalno komentiraju tuđe živote često smatraju nepouzdanima. Puno više cijene otvoren i iskren razgovor nego šaputanja iza leđa.

Strijelac

Strijelci su poznati po svojoj otvorenosti i izravnosti. Oni uglavnom govore ono što misle i očekuju isto od drugih. Upravo zato ih tračanje posebno odbija – smatraju ga neiskrenim i pomalo kukavičkim načinom komunikacije.

Ovaj znak voli širinu, zabavu i teme koje ga inspiriraju, a ne zapetljavanje u sitne međuljudske sukobe. Kada se nađu u društvu koje uživa u ogovaranju, Strijelci često vrlo brzo izgube interes ili čak otvoreno pokažu da im takvi razgovori smetaju. Radije će reći istinu u lice nego sudjelovati u nagađanjima.

Vodenjak

Vodenjaci su individualci koji se vole uzdizati iznad površnih društvenih obrazaca, a tračanje im upravo tako djeluje – površno, nepotrebno i ograničavajuće. Često ne razumiju zašto bi netko toliko energije ulagao u komentiranje tuđih postupaka, osobito kada postoje važnije i zanimljivije teme.

Uz to, Vodenjaci cijene slobodu i autentičnost. Ne vole osuđivanje, etiketiranje ni donošenje zaključaka bez jasnih činjenica. Zbog toga se često distanciraju od ljudi koji uživaju u tračevima i radije biraju društvo u kojem se razgovara otvoreno, iskreno i bez skrivene zlobe, piše index.

