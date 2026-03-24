Kineski horoskop otkriva što nas čeka u travnju/aprilu: Koga čekaju velike pobjede, a ko će se suočiti s gubitcima

Ako ste rođeni u godini Štakora, travanj/april Vam može donijeti vrlo živ društveni i poslovni ritam. Mjesec Zmaja Vam otvara prostor za kontakte, preporuke, pregovore i suradnje pa ćete lakše doći do pravih ljudi i pravih informacija. U poslu je dobar trenutak za dogovor, predstavljanje ideje i traženje konkretnog odgovora. U ljubavi je važna mjera. Ako ste rođeni u godini Konja, 2026. je već Vaša godina pa travanj/april dodatno pojačava sve što je u pokretu. Imate više energije, više nemira i jaču potrebu da stvari ubrzate. To može biti odlično za posao, projekte, putovanja, organizaciju i osobne proboje, ali traži i dobru procjenu snage.

Travanj/april 2026. u kineskoj astrologiji ima dva različita sloja. Od 1. do 4.4. još traje mjesec Zeca, a 5.4., sa solarnim terminom Qingming, počinje mjesec Zmaja koji traje do 4.5.. U istom sustavu 2026. je godina Vatrenog Konja, a kineska astrološka karta u ovom dijelu tradicije računa se prema solarnim mjesecima, ne prema samom lunarnom početku mjeseca.

Za travanj/april je važna i elementarna oznaka: riječ je o mjesecu Vodenog Zmaja unutar godine Vatrenog Konja. To spaja vodu, zemlju i vatru u dosta živu kombinaciju. U praksi takav raspored često donosi ubrzanje, više vanjskih događaja, jaču potrebu za odlukom i manje strpljenja za razvlačenje stvari.

Ovo je mjesec u kojem se stvari teže drže na čekanju. Posao traži konkretnost, odnosi traže jasne riječi, a novac traži bolju procjenu rizika. Tamo gdje postoji dobra osnova, travanj/april može dati ozbiljan pomak. Tamo gdje su odnosi ili planovi već duže klimavi, sada izlazi na vidjelo što ima stvarnu težinu, a što se održavalo iz navike.

Štakor (1948; 1960; 1972; 1984, 1996, 2008, 2020)

Ako ste rođeni u godini Štakora, travanj/april Vam može donijeti vrlo živ društveni i poslovni ritam.

Mjesec Zmaja Vam otvara prostor za kontakte, preporuke, pregovore i suradnje pa ćete lakše doći do pravih ljudi i pravih informacija. Godina Konja ipak traži oprez s tempom, jer se lako može dogoditi da prihvatite previše obveza odjednom.

U poslu je dobar trenutak za dogovor, predstavljanje ideje i traženje konkretnog odgovora. U ljubavi je važna mjera.

Privlačnost može biti jaka, ali i reakcije brže nego inače. Mirniji ton i manje forsiranja dat će Vam bolji rezultat od pritiska.

Bik (1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021.)

Ako ste rođeni u godini Bivola, travanj/april od Vas traži strpljenje i čvrstu unutarnju organizaciju. Ovo nije mjesec za tvrdoglavo držanje starog plana pod svaku cijenu.

Okolnosti će Vas gurati prema prilagodbi, pa će najbolje proći oni koji znaju kada treba stati, a kada popustiti.

Na poslu se može osjetiti veći pritisak rokova, autoriteta ili odgovornosti. Novac traži disciplinu i hladnu glavu.

U odnosima je važno da ne prešućujete ono što Vas smeta, ali i da ne ulazite u rasprave samo zato što druga strana ne vidi stvari Vašim tempom. Travanj/april Vam više daje kroz dosljednost nego kroz brzinu.

Tigar (1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.)

Ako ste rođeni u godini Tigra, travanj/april Vam može biti jedan od jačih mjeseci proljeća. Godina Konja Vam već daje podršku za kretanje, a mjesec Zmaja pojačava hrabrost, ambiciju i spremnost da se ide ravno prema cilju.

Ovo je dobro vrijeme za odluku koju odgađate, razgovor koji treba obaviti ili potez koji traži više samopouzdanja.

U poslu su naglašeni inicijativa, natjecateljski duh i želja za napretkom. U ljubavi imate više magnetizma nego inače, ali će Vam najviše koristiti iskren i izravan pristup.

Travanj/april Vam daje priliku da nešto pokrenete ozbiljno, pod uvjetom da ne reagirate isključivo iz impulsa.

Zec (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Ako ste rođeni u godini Zeca, prvi dani mjeseca mogu Vam biti lakši i prirodniji, a od 5.4. tempo postaje brži i zahtjevniji.

Mjesec Zmaja od Vas traži više odlučnosti, manje povlačenja i manje čekanja da se sve samo posloži. To Vam može koristiti, ali samo ako ne dopustite da Vas tuđa buka i žurba izbace iz ravnoteže.

Na poslu je travanj/april dobar za sređivanje prioriteta i jasnije postavljanje granica. U odnosima će se pokazati tko Vas doista vidi i čuje, a tko očekuje da se stalno prilagođavate.

Ljubav traži otvorenost, ali i samopoštovanje. Ovo je dobar mjesec za tiho, čvrsto postavljanje vlastitih pravila.

Zmaj (1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012.)

Ako ste rođeni u godini Zmaja, ulazite u svoj mjesec i to se obično osjeti vrlo konkretno. Imate više vidljivosti, više utjecaja i više unutarnjeg osjećaja da je trenutak za akciju.

Travanj/april može donijeti ubrzanje na poslu, veću odgovornost, istupanje pred druge ili važnu osobnu odluku.

Ono na što treba paziti jest prenaglašen ego i uvjerenje da sve morate riješiti sami. Imate snagu, ali će Vam suradnja u ovom mjesecu donijeti više od samostalnog forsiranja.

U ljubavi se pojačava strast, a s njom i potreba da se jasno zna na čemu ste. Za Zmajeve je ovo mjesec u kojem se lako vidi tko je uz Vas stvarno, a tko samo kad je zgodno.

Zmija (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Ako ste rođeni u godini Zmije, travanj/april Vam više odgovara kao strateški mjesec nego kao razdoblje buke i velikih javnih poteza.

Mjesec Zmaja otvara teren, ali Vi ćete najviše dobiti ako promatrate, procjenjujete i birate pravi trenutak. Imate dobar osjećaj za pozadinu stvari, a sada Vam to može biti velika prednost.

Poslovno se mogu otvoriti prilike koje na prvi pogled ne izgledaju spektakularno, a kasnije se pokažu vrijednima. U ljubavi vrijedi isto pravilo.

Manje dramatike, više pažnje prema detaljima. Netko može pokazivati interes, ali tek nakon nekoliko susreta bit će jasno ima li tu stvarne stabilnosti.

Konj (1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014.)

Ako ste rođeni u godini Konja, 2026. je već Vaša godina pa travanj/april dodatno pojačava sve što je u pokretu. Imate više energije, više nemira i jaču potrebu da stvari ubrzate.

To može biti odlično za posao, projekte, putovanja, organizaciju i osobne proboje, ali traži i dobru procjenu snage.

Najveća zamka ovog mjeseca je raspršenost. Ako krenete na previše strana, dojam će biti velik, a rezultat slabiji od mogućnosti. U ljubavi je vrijeme za iskren razgovor i manje bježanja od ozbiljnih tema.

Travanj/april Vam može dati vrlo dobar zamah, ali samo uz fokus.

Koza (1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.)

Ako ste rođeni u godini Koze, mjesec Zmaja može donijeti vanjski pritisak, dok Vam godina Konja ipak otvara prostor za napredak i podršku.

Zato travanj/april za Vas djeluje dvostruko: s jedne strane osjeti se veća napetost u komunikaciji, a s druge postoji stvarna šansa da stabilizirate posao, novac ili jedan važan odnos.

Na poslu će Vam najviše koristiti uredan plan i jasna raspodjela energije. U ljubavi i obitelji nemojte nositi sve sami i šutjeti do točke pucanja.

Ljudi oko Vas možda neće odmah prepoznati što Vam treba pa će ovaj mjesec tražiti da to kažete mirno i bez odgađanja.

Majmun (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Ako ste rođeni u godini Majmuna, travanj/april Vam može biti vrlo dobar. Zmajeva energija Vam prirodno više odgovara pa se otvara prostor za ideje, pregovore, pametan poslovni manevar i društvenu korist.

Ovo je jedan od onih mjeseci u kojima pravi razgovor u pravom trenutku može napraviti veliku razliku.

U poslu je naglašena sposobnost snalaženja i brzog povezivanja ljudi i informacija. U ljubavi se može pojaviti netko tko Vas mentalno odmah privuče.

Privlačnost će rasti kroz razgovor, humor i osjećaj da se s tom osobom stvari miču naprijed. Travanj/april Vam daje priliku da budete i hrabri i promišljeni u isto vrijeme.

Pijetao (1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017.)

Ako ste rođeni u godini Pijetla, mjesec Zmaja Vam može otvoriti vrata u poslu i statusu, i to dosta jasno. Ovo je dobro vrijeme za vidljivost, isticanje kvalitete rada, razgovor s nadređenima ili jačanje osobnog autoriteta.

Godina Konja ipak traži više fleksibilnosti pa će uspjeh dolaziti brže kada popustite potrebu da sve bude pod Vašom kontrolom.

U ljubavi travanj/april donosi jake reakcije. Može se pojačati privlačnost, ali i kritičnost.

Ako želite odnos koji ide naprijed, birajte poštenu komunikaciju umjesto sitnog seciranja svake riječi. Ovaj mjesec Vam može dati puno, ali traži i malo mekoće.

Pas (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Ako ste rođeni u godini Psa, travanj/april je najzahtjevniji upravo zbog izravnog sudara s mjesecom Zmaja. To se često vidi kroz napetosti s autoritetima, sukobe oko principa, probleme s povjerenjem ili osjećaj da Vas netko gura preko granice.

Zato je za Vas ključno da u ovom mjesecu ne reagirate iz prvog vala ljutnje.

Na poslu pazite na ugovore, rokove i način na koji ulazite u rasprave. U privatnom dijelu priče važna je emocionalna higijena: manje gomilanja ogorčenosti, više jasnih i mirnih rečenica.

Travanj/april Vam može donijeti vrlo važnu spoznaju o tome gdje dajete previše, a gdje više ne želite popuštati.

Svinja (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Ako ste rođeni u godini Svinje, travanj/april Vam neće biti najglasniji mjesec u godini, ali može biti vrlo koristan.

Dok drugi jure, Vi možete jasnije vidjeti što ima smisla, a što je samo prolazna buka. To Vam daje dobru poziciju za financijske odluke, planiranje i uređivanje odnosa koji su dugo bili nejasni.

U poslu Vam odgovara stabilan ritam i rad bez previše vanjskog dramatiziranja. U ljubavi se traži iskrenost, ali i malo više hrabrosti.

Osoba koja Vam je važna vjerojatno očekuje konkretniji signal s Vaše strane. Travanj/april nagrađuje mirne, jasne i dosljedne poteze.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

