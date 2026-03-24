Merkur direktno u Ribama – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Merkur je 20.3.2026. krenuo direktno na 8°29’ Riba, nakon retrogradnog hoda koji je trajao od 26.2.. Cijeli ciklus odvijao se u znaku Riba, a postretrogradna sjena traje do 9.4..

Merkur ostaje u Ribama do 15.4. ujutro pa se i dalje krećemo kroz osjetljiv, intuitivan i emocionalno obojen mentalni prostor, samo s više jasnoće i manje unutarnjeg rasipanja.

Razdoblje u kojem se misli ponovno povezuju

Retrogradni Merkur u Ribama često otvori stanje u kojem čovjek puno osjeća, a teže objašnjava što mu se zapravo događa. U takvom razdoblju pojačaju se dojmovi, snovi, slutnje, nerazriješeni razgovori i teme koje su ostale visjeti negdje između riječi i osjećaja.

Sada, kad je Merkur ponovno direktan, taj unutarnji materijal polako se slaže u razumljiviju cjelinu. Rečenice dolaze lakše, odluke imaju više oslonca, a ono što je djelovalo mutno počinje dobivati oblik.

Ovaj prijelaz ne radi kao nagli rez, već kao postupno razbistravanje. Prvo dolazi osjećaj da se nešto pokrenulo, zatim dolazi smisao, a tek onda konkretnija odluka. Upravo zato dani od 20.3. do 9.4. imaju posebnu težinu: to je prostor u kojem se još uvijek vraćamo na iste teme, ali s drukčijom sviješću.

Lakše se vidi što ima budućnost, što traži završetak, a što traži drukčiji način komunikacije.

Ribe i dalje boje način razmišljanja

Budući da je Merkur još uvijek u Ribama sve do 15.4. ujutro, fokus ostaje na intuiciji, unutarnjem osjećaju i onome što se odvija ispod površine. Ovo je dobro vrijeme za razgovore koji traže empatiju, za povlačenje jasnijih granica u odnosima, za mirnije donošenje odluka i za sve ono što traži tiši, sabraniji mentalni ritam.

Misao ovdje traži više sluha za nijanse, više osjećaja za pravi trenutak i manje raspršenosti.

Za mnoge će se glavni pomak vidjeti upravo u tome što više ne troše toliko energije na mentalni šum. Lakše se odvaja bitno od nebitnog. Lakše se prepoznaje što je stvarna intuicija, a što običan umor, strah ili preopterećenost.

U tome leži najvrjedniji dio ovog tranzita: vraća se osjećaj unutarnjeg reda, iako proces još uvijek traži nježnost, strpljenje i malo više tišine nego inače.

Što se sada može pokrenuti

Od trenutka kad Merkur krene direktno, komunikacija polako postaje protočnija, dogovori se lakše dovršavaju, a teme koje su stajale u mjestu dobivaju nastavak.

Ovo je dobro vrijeme za povratak nedovršenim porukama, papirima, razgovorima i odlukama koje su proteklih tjedana tražile dodatno vrijeme. Važne stvari sada traže manje forsiranja, a više preciznosti i unutarnje sabranosti.

Početak travnja/aprila donosi i dodatno olakšanje, jer Merkur tijekom postretrogradne faze gradi skladniji odnos s Jupiterom, što širi perspektivu i vraća osjećaj povjerenja u vlastitu procjenu. Nakon toga, 15.4. ulaskom u Ovna ton postaje direktniji, brži i odlučniji. Zato sada vrijedi prvo povezati unutarnju sliku, a tek zatim tražiti snažniji vanjski iskorak.

Evo što može očekivati svaki znak pojedinačno.

Ovan

Kod Vas se polako čisti unutarnja buka. Posljednjih tjedana puno toga se odvijalo u pozadini, kroz slutnju, umor, povlačenje ili osjećaj da još nemate cijelu sliku.

Sada dolazi više mira u glavi i više povjerenja u vlastiti osjećaj. Do 15.4. dobro Vam čine tiši razgovori, završavanje starih tema i odmor od ljudi koji Vam crpe mentalnu energiju.

Nakon toga dolazi Vaš brži ritam.

Bik

Kod Vas se razbistrava društveni i profesionalni prostor. Možete jasnije vidjeti kome vjerujete, s kim želite dalje surađivati i koje ideje za budućnost još imaju smisla.

Ako je u zadnje vrijeme bilo zastoja u dogovorima, sada se otvara prostor za konkretniji nastavak.

Ovo je dobar trenutak da filtrirate kontakte, planove i projekte koji Vas više ne hrane.

Blizanci

Kod Vas se cijela priča snažno osjeća jer Merkur upravlja Vašim znakom. Pritisak se posljednjih tjedana mogao gomilati kroz posao, odluke, javni nastup ili osjećaj da Vas se promatra, a da još nemate pravi odgovor.

Sada se vraća profesionalna jasnoća. Lakše ćete imenovati što želite, kamo idete i kakvu ulogu više ne želite igrati.

Posebno pazite na ton komunikacije s autoritetima i ljudima koji odlučuju.

Rak

Vama ovaj prijelaz donosi više vjere u smjer kojim idete. Tema puta, učenja, papira, planova za budućnost ili osobne filozofije života sada se počinje slagati.

Ako ste se kolebali oko većih odluka, početak travnja/aprila može Vam dati upravo onu širu sliku koja je nedostajala.

Dobro vrijeme za razgovore koji traže mudrost, smirenost i emocionalnu zrelost.

Lav

Kod Vas se sada raspetljavaju dublje i osjetljivije teme. To može biti novac koji dijelite s drugima, dugovi, povjerenje, intimnost ili neki odnos u kojem dugo osjećate da ispod površine postoji puno više od onoga što se govori.

Merkur direktno Vam pomaže da jasnije osjetite gdje želite otvoreniji razgovor, a gdje Vam treba veća zaštita.

Važne odluke donosite nakon što se emocije malo slegnu.

Djevica

I kod Vas se ovaj tranzit osjeća vrlo izravno jer Merkur upravlja Vašim znakom, a kreće direktno u Vašem polju odnosa.

Posljednjih tjedana partnerstva, razgovori, pregovori i bliski odnosi mogli su biti puni mutnih signala, odgađanja i nedorečenosti. Sada dolazi više jasnoće.

Lakše ćete vidjeti tko želi stvaran dijalog, a tko ostaje u izbjegavanju. Vrlo važni razgovori mogu se otvoriti između do 9.4..

Vaga

Kod Vas se red vraća u svakodnevicu. Posao, obaveze, raspored, papiri, zdravlje i male rutine sada traže mirnije slaganje.

Ako ste imali dojam da stalno gasite tuđe požare ili da Vam dan bježi iz ruku, ovaj tranzit može pomoći da ponovno uspostavite ritam.

Dobar je trenutak za sređivanje radnih odnosa, administracije i svega što traži preciznost, ali bez nepotrebne nervoze.

Škorpion

Kod Vas se vraća kreativni tok. Emotivni život, inspiracija, djeca, ljubav i osobni izraz posljednjih su tjedana mogli biti opterećeni neizvjesnošću ili suviše jakim unutarnjim filtrima.

Sada postaje jasnije što osjećate i kako to želite pokazati.

Dobar trenutak za poruku koju dugo nosite u sebi, za stvaranje, za razgovor iz srca i za povratak onome što Vas iskreno raduje.

Strijelac

Kod Vas se fokus spušta na dom, obitelj, privatni prostor i emocionalne temelje. Ako je u kući, obiteljskim odnosima ili pitanju stanovanja bilo zastoja, sada se stvari mogu jasnije slagati.

Ovo je vrijeme u kojem možete puno dobiti kroz iskren razgovor, sređivanje prostora i vraćanje unutarnje stabilnosti.

Početak travnja/aprila donosi više topline i lakše povezivanje s ljudima koji Vam zaista znače.

Jarac

Kod Vas se otvara prostor za jasniju komunikaciju. Posljednjih tjedana mogli ste imati osjećaj da puno toga govorite, a pravi smisao nekako izmiče ili se informacije stalno razilaze.

Sada riječi dobivaju više težine. Dobro vrijeme za važne razgovore, dogovore, kraća putovanja, papire i sve ono što traži preciznije formulacije.

Puno će Vam pomoći i malo sporiji tempo u prvoj polovici travnja/aprila.

Vodenjak

Kod Vas se sada razbistravaju teme vrijednosti, novca i osobne sigurnosti.

Ako ste bili u dilemi oko troškova, zarade, naplate ili osjećaja koliko Vaš rad zapravo vrijedi, ovaj tranzit donosi bolji uvid. Možete jasnije postaviti cijenu, granicu ili prioritet.

Dobro je vrijeme za sređivanje financijskih detalja, ali i za ozbiljniji razgovor sa sobom o tome što Vam daje osjećaj stvarne stabilnosti.

Ribe

Kod Vas se ovo osjeća najosobnije jer se sve odvija u Vašem znaku.

Posljednjih tjedana mogli ste biti posebno osjetljivi, umorni, raspršeni ili duboko uronjeni u teme koje tek sada postaju razumljive. Merkur direktno vraća Vam glas, fokus i osjećaj da se možete bolje objasniti svijetu.

Do 9.4. još traje slaganje svega što se otvorilo, a nakon toga dolazi puno više sigurnosti u vlastitu riječ, odluku i smjer, piše atma.

Facebook komentari