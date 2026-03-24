Zašto je potrebno da operete novu odjeću odmah nakon kupovine

Prema riječima stručnjakinje Frances Kozen, u većini slučajeva preporučuje se da operete novu odjeću, posebno ako dolazi u direktan kontakt s kožom, piše Real Simple.

“Pretežno operem odjeću prije nošenja kako bih uklonila hemikalije iz proizvodnje, višak boje i nečistoće nastale tokom rukovanja. Tekstil i odjeća prolaze kroz mnoge ruke, često u više zemalja”, kazala je.

Uz to, nova odjeća može sadržavati i tvari za koje ne biste željeli da vam budu u kontaktu s kožom.

“Tekstilni proizvodi mogu sadržavati ostatke hemikalija iz proizvodnje, ali i škrob koji se koristi kako bi odjeća tokom transporta i izlaganja u trgovini zadržala uredan izgled”, navela je.

Ukoliko je odjeća stajala u prodavnici, dodatni problem je to što ju je moglo isprobavati ili dodirivati više ljudi. Također, stručnjaci navode da bakterije, gljivice i virusi mogu preživjeti na tkaninama danima, pa čak i sedmicama. Pranje prije prvog nošenja ima i praktične vrijednosti, jer odjeća postaje mekša i ugodnija za nošenje.

“Prvo pranje može ukloniti skupljanje kod pamučne odjeće koja nije prethodno tretirana. Tkanina je tokom proizvodnje zategnuta, a ta napetost popušta kad se smoči”, rekla je Kozen.

Ipak, ako odlučite preskočiti pranje, posljedice će biti minimalne, posebno ako nemate osjetljivu kožu, ali postoji rizik od iritacija ili osipa, posebno kod osoba sklonih kožnim reakcijama. Osim toga, problem može predstavljati i boja na odjeći. Tamnije tkanine mogu ispuštati boju koja se prenosi na kožu, drugu odjeću ili namještaj. Kako biste izbjegli probleme, najvažnije je da se pridržavate uputa za održavanje.

Ukoliko želite da vaša odjeća duže traje i manje se skuplja, savjetuje se da je perete u hladnoj vodi i sušite na niskoj temperaturi ili na zraku.

