Sremuš može prenijeti opasan parazit ako se ne opere

Objavljeno prije 20 minuta

Sremuš, poznat i kao divlji bijeli luk, od davnina se koristi u narodnoj medicini zbog svojih brojnih blagotvornih svojstava.

Smatra se da pomaže kod prehlade, kašlja, probavnih tegoba, snižavanja holesterola i krvnog pritiska, a često se konzumira svjež kao salata ili dodatak jelima.

Međutim, budući da raste u šumama i bere se direktno sa tla, sremuš može biti kontaminiran jajima parazita lisičje pantljičare. Ovaj parazit može izazvati alveolarnu ehinokokozu – ozbiljnu bolest koja najčešće zahvata jetru i može imati teške, pa čak i smrtonosne posljedice ako se ne liječi na vrijeme.

Do zaraze dolazi slučajnim unosom jaja parazita, najčešće preko kontaminirane hrane, zemlje ili ruku koje su bile u kontaktu sa zaraženim životinjama poput lisica, pasa ili mačaka.

Zbog toga je izuzetno važno da se sremuš prije konzumiranja temeljno opere. Preporučuje se potapanje listova u toplu vodu određeno vrijeme, a zatim detaljno ispiranje, kako bi se smanjio rizik od infekcije i sačuvale njegove zdravstvene prednosti.


