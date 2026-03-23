Kraj retrogradnog Merkura i haosa: Ova 3 znaka sada dobijaju vijesti koje mijenjaju sve – stiže im šanse života!

Period retrogradnog Merkura mnogima donosi osjećaj haosa; nesporazume u komunikaciji, odlaganja planova, probleme sa tehnologijom ili neobične situacije koje nas teraju na dodatno strpljenje. Iza nas je jedan takav period koji je trajao izuzetno dugo, gotovo mjesec dana, piše kurir.

Retrogradni Merkur počeo je 26. februara i traje sve do 20. marta, ali se njegov kraj napokon nazire. Kako se Merkur od 20. marta ponovo kreće direktno, stvari koje su delovale blokirano počinju da se raspetljavaju. Razgovori koji su dugo čekali dobijaju svoj rasplet, planovi se ponovo pokreću, a neke situacije konačno dobijaju jasnoću. Za određene horoskopske znakove ovaj trenutak donosi posebno povoljan preokret: dobre vesti, olakšanje i nove prilike koje su dugo čekale pravi trenutak.

Jarac

Za Jarčeve završetak retrogradnog Merkura može donijeti osjećaj kao da se stvari konačno pomjeraju sa mrtve tačke. Tokom prethodnih nedjelja mogli su da se suoče sa odlaganjima u poslovnim planovima, nesporazumima ili sporijimn napretkom nego što su očekivali.

Kako Merkur ponovo kreće naprijed, situacije počinju da se razjašnjavaju. Moguće su dobre vijesti vezane za posao, projekte ili finansije, a neki Jarčevi bi mogli da dobiju potvrdu ili priznanje za trud koji su ulagali u poslednje vreme. Ono što je ranije djelovalo kao prepreka sada može postati prilika za napredak.

Djevica

Djevice bi nakon završetka retrogradnog Merkura mogle da osjete veliko olakšanje, posebno u odnosima sa drugim ljudima. Period iza njih možda je doneo nesporazume u komunikaciji ili situacije u kojima su morali dodatno da objašnjavaju svoje namjere.

Sada dolazi vrijeme jasnijih razgovora i rešavanja starih nesuglasica. Djevicama bi se mogla otvoriti prilika za važan dogovor, saradnju ili pomirenje koje su priželjkivale. Takođe postoji mogućnost dobrih vijesti vezanih za posao ili planove koje su neko vreme držale po strani, piše Story

Ribe

Budući da se ovaj retrogradni Merkur odvijao upravo u znaku Riba, pripadnici ovog znaka mogli su ga osjetiti posebno snažno. Posljednjih nedjelja mogli su biti skloni preispitivanju odluka, emocija ili životnih pravaca.

Završetak retrogradnog perioda donosi im osećaj mentalne jasnoće i novi talas energije. Ribe bi uskoro mogle dobiti vest koja će ih ohrabriti da krenu naprijed sa planovima koje su odlagale. Neki će pronaći novu inspiraciju u poslu ili kreativnim projektima, dok će drugi

osjetiti pozitivan pomak u privatnom životu.

