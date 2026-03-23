PVC stolarija će sijati kao nova! Ovim trikom skidaju se fleke za 5 minuta!

Posebno su problematična mjesta oko kvaka, prozorskih ivica i vrata.

To su područja koja svakodnevno dodirujemo i na kojima se prljavština najlakše zadržava.

Umjesto da posežete za jakim hemijskim sredstvima koja mogu oštetiti površinu plastike, postoji jednostavan i prirodan način da vratite bjelinu i sjaj vašoj PVC stolariji.

Prirodno čišćenje PVC stolarije

Sve što vam je potrebno jeste jedan svjež limun! Iscijedite ga i dobijeni sok nanesite direktno na zaprljane dijelove PVC-a, mjesta gdje je plastika požutjela ili se nakupila masnoća. Ostavite da limunov sok djeluje 5 minuta: njegova prirodna kiselina razgrađuje nečistoće i masnoće. Zatim uzmite mikrofiber krpu i nježno istrljajte površinu. Fleke nestaju, a stolarija ponovo izgleda čisto kao nova. Nakon čišćenja, obavezno prebrišite vlažnom pamučnom krpom kako biste uklonili ostatke soka i spriječili ljepljivost.

Još jači efekat sa 2 sastojka

Ako su mrlje tvrdokorne, napravite mješavinu od limunovog soka i prstohvata soli. So djeluje kao blagi abraziv, dok limun razgrađuje masnoće i žutilo. Ova kombinacija posebno je efikasna za čišćenje PVC vrata i prozora u kuhinji, gdje se često nakupljaju masnoća i tragovi prljavštine. Samo nekoliko minuta ovog prirodnog tretmana i vaša PVC stolarija izgledaće kao nova, bez hemikalija, bez ribanja i bez dodatnih troškova.

Zašto izabrati prirodna sredstva za čišćenje?

Ne oštećuju površinu PVC stolarije

Sigurna su za djecu i kućne ljubimce

Jeftina su i uvijek dostupna

Efikasna su čak i protiv starih fleka

