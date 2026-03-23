Kako jutarnja šoljica kafe štiti vaš mozak: Istraživanje koje je trajalo 43 godine pojašnjava benefite

Novo veliko istraživanje pokazalo je da umjerena konzumacija kafe s kofeinom ili čaja može biti povezana s manjim rizikom od demencije, sporijim opadanjem kognitivnih sposobnosti i boljim očuvanjem mentalnih funkcija tokom godina.

Najizraženije koristi uočene su kod osoba koje svakodnevno konzumiraju dvije do tri šoljice kafe ili jednu do dvije šoljice čaja.

Ovi zaključci zasnivaju se na analizi podataka više od 131.000 učesnika uključenih u dugoročna istraživanja koja su trajala i do 43 godine. Tokom tog perioda više od 11.000 ispitanika razvilo je demenciju, a pokazalo se da su oni koji redovno konzumiraju kafu s kofeinom imali značajno manji rizik u poređenju s osobama koje je rijetko piju, prenosi Novi.

“Prilikom traženja mogućih alata za prevenciju demencije, mislili smo da nešto tako rašireno kao što je kafa može biti obećavajuća intervencija u ishrani – a naš jedinstveni pristup visokokvalitetnim podacima kroz studije koje traju više od 40 godina omogućio nam je da pratimo tu ideju”, rekao je autor studije Daniel Wang.

Naučnici pretpostavljaju da se ovaj efekat može objasniti prisustvom kofeina i polifenola u kafi i čaju. Ove supstance mogu smanjiti upalne procese u organizmu i zaštititi ćelije od oštećenja, što su važni faktori povezani s razvojem kognitivnog pada i demencije.

Ipak, važno je naglasiti da kafa bez kofeina nije pokazala isti učinak, te da je ukupni zaštitni efekat relativno umjeren. Kafa i čaj stoga predstavljaju samo jedan dio šire slike zdravog načina života i starenja.

Zanimljivo je da su pozitivni efekti primijećeni čak i kod osoba koje imaju genetsku predispoziciju za demenciju, što sugerira da konzumacija kofeina može imati povoljan utjecaj bez obzira na nasljedni rizik, prenosi Klix.

