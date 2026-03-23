Zašto u proljeće spavamo manje: Naučnici otkrivaju kako godišnja doba utiču na san

Zimi tijelo traži više odmora

Novo istraživanje pokazuje da ljudi tokom tamnih i hladnih zimskih mjeseci imaju veću potrebu za snom. Čak i u gradovima, gdje smo stalno izloženi vještačkom svjetlu, sezonske razlike u spavanju i dalje postoje.

Naučnici ističu da bi te razlike bile još izraženije da živimo u potpunosti u skladu s prirodnim svjetlom.

Uloga melatonina i unutrašnjeg sata

Ranija istraživanja pokazala su da izloženost vještačkom svjetlu prije spavanja smanjuje lučenje melatonina – hormona koji reguliše naš cirkadijalni ritam, odnosno prirodni ciklus spavanja i budnosti.

Ipak, čak i uz dominaciju vještačkog svjetla, tijelo i dalje reaguje na promjene godišnjih doba.

REM faza sna se mijenja tokom godine

Istraživanje provedeno na pacijentima s poremećajima spavanja pokazalo je da ljudi zimi spavaju duže nego ljeti. Na primjer, u decembru su spavali oko sat duže nego u junu.

REM faza sna, u kojoj sanjamo i koja je važna za mentalno zdravlje, bila je zimi duža za oko 30 minuta u odnosu na ljeto.

Iznenađenje: mijenja se i duboki san

Naučnike je posebno iznenadilo to što su uočene promjene i u dubokom snu. Ova faza je ključna za oporavak organizma, jačanje imuniteta, pamćenje i regeneraciju tijela.

Rezultati su pokazali da je duboki san duži zimi nego u jesen, iako ova faza sna nije direktno povezana s cirkadijalnim ritmom.

Zašto dolazi do ovih promjena

Stručnjaci smatraju da ove promjene imaju korijen u evoluciji. Ljudsko tijelo je prilagođeno prirodnim ciklusima svjetla i tame, pa zimi, kada su jutra mračna, organizam “traži” duži odmor.

Kako poboljšati kvalitet sna

Postoji nekoliko jednostavnih načina da poboljšate san tokom cijele godine:

– provodite vrijeme na dnevnom svjetlu ujutro

– izbjegavajte jaku svjetlost i ekrane prije spavanja

– održavajte ugodnu temperaturu u prostoriji za spavanje

– Treba li mijenjati navike spavanja?

Naučnici smatraju da bi bilo korisno prilagoditi ritam spavanja godišnjim dobima. Kako zimi tijelo traži više sna, raniji odlazak u krevet može pomoći da se organizam bolje odmori.

Ako tokom cijele godine zadržimo isti raspored spavanja, postoji mogućnost da zimi redovno gubimo jedan do dva sata sna, što može negativno uticati na zdravlje.

Nedostatak sna i zdravlje

Manjak sna povezuje se s većim rizikom od brojnih zdravstvenih problema, uključujući dijabetes tipa 2, srčane bolesti, gojaznost i depresiju.

Istraživanja također pokazuju da osobe koje spavaju manje od šest sati češće obolijevaju od infekcija, dok i predugo spavanje može imati negativne posljedice.

Zaključak

Iako duži dani donose više energije i aktivnosti, važno je slušati potrebe svog tijela. Više sna zimi i prilagođavanje ritma spavanja može biti ključ za bolje zdravlje i osjećaj odmornosti tokom cijele godine.

