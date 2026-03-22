Jedan znak će dominirati ovog proljeća…

Proljeće 2026. neće obilježiti samo promjena godišnjeg doba, nego i snažan astrološki potpis koji će se provlačiti kroz gotovo sve ključne tranzite. Ako bismo morali izdvojiti jedan znak koji dominira energijom ovog proljeća, to bi bez dileme bio Ovan.

Riječ je o znaku koji prirodno vlada početkom astrološke godine, ali ovog puta njegova energija dolazi pojačana nizom važnih planetarnih kretanja koja naglašavaju teme početaka, akcije i osobne inicijative.

Ovan kao glavna astrološka sila proljeća

Ulaskom Sunca u Ovna krajem ožujka započinje nova astrološka godina, no 2026. ta simbolika dobiva dodatnu težinu. Naglasak je na pokretanju stvari koje su dugo stagnirale, donošenju brzih odluka i preuzimanju rizika. Ovan ne čeka, ne kalkulira i ne vraća se unatrag – i upravo takva energija obilježit će proljetne mjesece.

Ovo je razdoblje u kojem se kolektivno osjećamo potaknuti na akciju. Mnogi će imati dojam kao da više nema prostora za odgađanje, bilo da je riječ o poslu, odnosima ili osobnim ciljevima.

Naglasak na individualnosti i hrabrosti

Za razliku od mirnijih i introspektivnijih razdoblja, proljeće 2026. traži izlazak iz zone komfora. Ovan kao vatreni znak donosi potrebu za dokazivanjem, ali i autentičnošću. Ljudi će biti skloniji reći što misle, povući poteze koje su ranije odgađali i zauzeti se za sebe.

To može dovesti i do češćih konflikata, ali i do važnih razrješenja. Energija Ovna nije suptilna – ona razotkriva stvari i tjera na suočavanje.

Ljubav, posao i osobni razvoj

U ljubavi, ovo razdoblje donosi intenzivne početke. Privlačnost će biti brza, strastvena i često impulzivna. Odnosi koji započnu u ovom razdoblju mogu biti uzbudljivi, ali i nestabilni ako se temelje isključivo na impulsu.

Na poslovnom planu, ovo je idealno vrijeme za pokretanje projekata, promjenu karijere ili donošenje odluka koje zahtijevaju hrabrost. Ovan podržava poduzetnički duh i sve što uključuje inicijativu.

Kada je riječ o osobnom razvoju, fokus se pomiče na samopouzdanje i akciju. Nije dovoljno planirati – proljeće 2026. traži konkretne korake.

Nisu svi znakovi u istom ritmu

Iako Ovan dominira, to ne znači da će svi znakovi jednako lako plivati u toj energiji. Vatreni i zračni znakovi (poput Lava, Strijelca, Blizanaca i Vage) mogli bi osjetiti nalet motivacije, dok će zemljani i vodeni znakovi možda trebati više vremena za prilagodbu.

No upravo u tome leži čar ovog razdoblja – ono nas sve, bez obzira na znak, pomiče iz poznatog u nepoznato.

Proljeće koje traži akciju

Ako postoji jedna rečenica koja najbolje opisuje proljeće 2026., onda je to: “Sada ili nikada.” Ovan ne priznaje čekanje, a njegova energija potiče nas da prestanemo analizirati i počnemo djelovati.

Za mnoge će ovo biti sezona velikih odluka, naglih zaokreta i novih početaka. I iako takva dinamika može biti izazovna, ona ujedno donosi i osjećaj živosti koji se rijetko kada osjeti u tolikoj mjeri, piše index.

