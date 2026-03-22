Pakujte kofere: Rođeni u ova 3 znaka će se naputovati ove godine kao niko, došlo je njihovo vrijeme

Za ovaj dinamični trio predstojeći period biće obilježen pomjeranjem granica i uzbudljivim istraživanjima. Ako vam na pamet padaju kadrovi iz starih muzičkih spotova prepunih dalekih destinacija, to je potpuno opravdano jer vas upravo takva energija očekuje. Ukratko, pred nama je idealan trenutak za prepuštanje avanturama.

Za određene pripadnike zodijaka ovo će biti veliki korak ka braku ili veridbi, dok druge očekuje potpuno nova profesionalna putanja. Za to vreme, ova tri horoskopska znaka biće zauzeta pakovanjem i raspakivanjem kofera između dva putovanja na drugi kraj sveta ili barem do neke od evropskih prestonica.

Ova dva znaka jednostavno ne drži mjesto

Oni se nalaze u samom centru ovog putničkog ciklona. Uran, Jupiter i Mars udružuju snage, pa se cijelo nebo savršeno uskladilo kako bi Blizancima i Lavovima podarilo godinu otkrića.

Blizanci mogu da računaju na snažan impuls Urana, planete noviteta i nepredvidivosti, kako bi nizali boravke na sve neverovatnijim destinacijama. Tokom ove godine, ovaj vazdušni znak će željeti da bude gotovo svuda, a posebno tamo gdje ga najmanje očekuju. Od jula mjeseca, Jupiter koji simbolizuje sreću i ekspanziju vodi ih još dalje i to ne nužno u solo varijanti. Spoljni svijet prepun svežih vizura i poznanstava u potpunosti će ispuniti sva njihova očekivanja.

Lav takođe maksimalno koristi dobre vibracije Jupitera. Ova planeta se brine da vatrenom znaku nikada ne bude dosadno i da se nigde ne zadržava predugo. Leto će biti posebno dinamično jer Mars prelazi u njihov sektor. Ti mjeseci predstavljaju savršen tajming za odlazak na neku nezaboravnu destinaciju koja bi lako mogla krunisati i jedan ozbiljan emotivni odnos.

Ovaj znak spaja daleka putovanja i čistu romantiku

Vage će biti nezaustavljivo žedne novih horizonta. Imaće ogromnu želju da pomjere sopstvene granice i krenu u osvajanje svijeta. Tokom cijelog ljeta, ovaj vazdušni znak prepustiće se vatrenoj energiji Jupitera i Marsa. Putovanja krajem godine dobiće introspektivan ton. Retrogradna Venera nateraće Vage da se otisnu na regenerativna solo putovanja tokom oktobra i prve polovine novembra.

Predstavnici znaka koji su u vezi proslaviće važne događaje tokom neke glamurozne eskapade. Ljeto će proticati u ritmu spontanih vikend putovanja, dok će decembar doneti velika pomjeranja i moguća putovanja udvoje. Zvijezde jasno poručuju da vaša velika ljubav ove godine lako može nastati daleko van granica vašeg grada, prenosi Elle.

