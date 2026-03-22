3 ALFA žene horoskopa: Odlučne i fatalne dame kojima je teško odoljeti!

Postoje tri znaka u horoskopu koje važe za alfa žene – odlučne su i autoritativne. U nastavku slijedi opis ovih fatalnih žena kojima je teško odoljeti.

Bik

Žena Bik je savršena domaćica.

Pored toga što je spretna u kuhinji, ona umije zadovoljiti partnera i pružiti bezgraničnu ljubav.

Njen dom odiše čistoćom, harmonijom i toplinom.

Pored toga, ona ima sjajan talent za biznis. A s obzirom na to da ima “fobiju” od siromaštva, ona je spretna i zna kako zaraditi novac.

Vaga

Kažu da je najljepša od svih znakova horoskopa. Nju kad vidite – sve joj opraštate.

Ne može se pohvaliti nekim poznavanjem domaćinstva, ali njena ljepota je dobar genetski materijal za faktor nasljeđa.

Lijepih manira, Vaga plijeni kao boginja koja je sišla među ljude.

Ovim ženama su vrata svuda otvorena. To možda nije pravedno, ali je jednostavno tako 🙂

Lav

Kao i kod muškaraca, tako i kod žena, Lav je dominantna jedinka.

Njena je pojava fascinantna, ona umije nametnuti svoju volju i za sebe bira savršenstvo. To joj pripada, jer je i ona savršena.

Kraljica stila i dobrog ukusa, čak i kad nije savršena, pronaći će način da se predstavi kao takva i vi ćete joj povjerovati, piše radiosarajevo.ba.

