Keltski horoskop: Svako od nas je jedno stablo – koje ste vi i što to otkriva?

Govorili su keltskim jezikom koji je najsličniji današnjem irskom. Koristili su duge mačeve i borili se bez oklopa. Njihova vjerovanja bila su jako povezana s prirodom, jer im je takav bio i stil života.

Vrhovno božanstvo bilo im je Sunce za koje su vjerovali da daje snagu drveću u kom se nastanjuju sile u obličju duhova. Otud potiče i keltski horoskop.

Za antičke Kelte, stablo je predstavljalo ciklus života i mogućnost da se stave u odnos tri dijela svemira: podzemlje (korijen), zemlja (tijelo) i nebo (glava ili krošnja).

Druidi, svećenici keltskog naroda, bili su veliki promatrači događaja u prirodi koje povezuju s putovanjem sunca i na taj način nastaje Keltski horoskop u kojem je svako od nas, prema datumu rođenja – jedno stablo.

Od sada ćemo drukčije gledati na stabla pokraj kojih prolazimo u parkovima ili šumi, a tko zna, možda ovaj horoskop pomogne i nekome shvatiti osobe koje se nalaze u našoj blizini, a koje su najčešće – neshvatljive.

Pronađite stablo koje odgovara vašem datumu rođenja i saznajte koje su osobine povezane s njime.

1. siječnja – 11. siječnja – Jela

12. siječnja – 24. siječnja – Brijest

25. siječnja – 3. veljače – Čempres

4.veljače – 8. veljače – Topola

9. veljače – 18. veljače – Cedar

19. veljače – 29. veljače – Bor

1. ožujka – 10. ožujka – Vrba

11. ožujka – 20. ožujka – Lipa

21. ožujka – Hrast

22. ožujka – 31. ožujka – Lješnjak

1. travnja – 10. travnja – Oskoruša

11. travnja – 20. travnja – Javor

21. travnja – 30. travnja – Orah

1. svibnja – 14. svibnja – Topola

15. svibanj – 24. svibnja – Kesten

25. svibnja – 3. lipnja – Jasen

4. lipnja – 13. lipnja – Grab

14. lipnja – 23. lipnja – Smokva

24. lipnja – Breza

25. lipnja – 4. srpnja – Jabuka

5. srpnja – 14. srpnja – Jela

15. srpnja – 25. srpnja – Brijest

26. srpnja – 4. kolovoza – Čempres

5. kolovoza – 13. kolovoza – Topola

14. kolovoza – 23. kolovoza – Cedar

24. kolovoza – 3. rujna – Bor

3. rujna – 12. rujna – Vrba

13. rujna – 22. rujna – Lipa

23. rujna – Maslina

24. rujna – 3. listopada – Lješnjak

4. listopada – 13. listopada – Oskoruša

14. listopada – 23. listopada – Javor

24. listopada – 11. studenog – Orah

12. studenog – 21. studenog – Kesten

22. studenog – 1. prosinca – Jasen

2. prosinca-11. prosinca – Obični grab

12. prosinca – 21. prosinca – Smokva

22. prosinca – Bukva

23. prosinca – 31. prosinca – Jabuka

Jabuka (Ljubav) – blage građe, puno šarma i privlačnosti, ugodna aura, sklona flertovanju, avanturistička, osjetljiva, uvijek zaljubljena, želi voljeti i biti voljena, vjeran i nježan partner, vrlo velikodušna, znanstveno nadarena, živi za danas, bezbrižni filozof s maštom.

Jasen (Ambicija) – neobično atraktivna, živahna, impulzivna, zahtjevna, ne mari za kritiku, ambiciozna, inteligentna, talentirana, voli se igrati sa sudbinom, može biti egoistična, vrlo pouzdana i povjerljiva, vjeran i razuman ljubavnik, ponekad mozak vlada srcem, ali partnerstvo shvaća vrlo ozbiljno.

Bukovina (Kreativnost) – ima dobar ukus, brine se oko svog izgleda, materijalistički nastrojena, dobra u organizaciji života i karijeri, ekonomična, dobar vođa, ne poduzima nepotrebne rizike, razumna, sjajna životna družica, želi uvijek biti u formi (prehrana, sport, itd.)

Breza (Inspiracija) – živahna, atraktivna, elegantna, ljubazna, nepretenciozna, skromna, ne voli pretjerivati, zgraža se nad vulgarnošću, voli život u prirodi i mir, nije puno strastvena, puna mašte, malo ambicija, stvara mirnu i sadržajnu atmosferu.

Cedar (Samopouzdanje) – rijetke ljepote, zna se prilagoditi, voli luksuz, dobrog zdravlja, ni najmanje sramežljiva, ima tendenciju gledate druge s visoka, samouvjerena, odlučna, nestrpljiva, voli impresionirati, ima puno talenata, marljiva, zdravo optimistična, čeka pravu ljubav, u stanju donositi odluke.

Kesten (Poštenje) – neobične ljepote, ne želi impresionirati, dobro razvijen osjećaj za pravdu, živahna, zainteresirana, rođeni diplomat, ali lako iritira i osjetljiva u društvu, često zbog nedostatka samopouzdanja. Ponekad se ponaša superiorno, osjeća se neshvaćeno, voli samo jednom, ima poteškoća u pronalaženju partnera.

Čempres (Vjernost) – jaka, mišićava, prilagodljiva, uzima ono što život može dati, sadržajna, optimistična, žudi za novcem i priznanjem, mrzi usamljenost, strastveni zaljubljenik koji ne može biti zadovoljen, vjerna, naprasita, neukrotiva, pedantna i neoprezna.

Brijest (Blagorodnost) – ugodna oblika, ima ukusa u odijevanju, skromnih zahtjeva, ima tendenciju ne oprostiti pogreške, vesela, voli voditi, ali ne i slušati, iskren i vjeran partner, voli donositi odluke za druge, plemenita, velikodušna, dobar smisao za humor, praktična.

Smokva (Senzibilitet) – vrlo jaka, pomalo samovoljna, neovisna, ne dopušta proturječje ili argumentiranje, voli život, svoju obitelj, djecu i životinje, pomalo društveni leptir, dobar smisao za humor , voli nerad i lijenost, praktičnih talenata i inteligencije.

Jela (Tajanstvenost) – izvanredna ukusa, dostojanstvena, sofisticirana, voli sve što je lijepo, promjenjiva raspoloženja, tvrdoglava, sklon egoizmu, ali brine za one blizu njih, poprilično skromna, vrlo ambiciozna, talentirana, marljiva, nezadovoljni ljubavnik, ima puno prijatelja, puno neprijatelja, vrlo pouzdana.

Lješnjak (Izvanrednost) – šarmantna, nezahtjevna, puna razumijevanja, zna kako ostaviti dojam, aktivni borac za socijalne stvari, popularna, ćudljiva i hiroviti ljubavnik, pošteni i tolerantni partner, istančanog osjećaja prosudbe.

Graba (Dobar ukus) – opuštene ljepote, brine se za svoj izgled i stanje, dobra ukusa, nije egoist, čini život udobnim koliko god je to moguće, vodi razuman i discipliniran život. Traži ljubaznost i priznanje od emocionalnog partnera, sniva o neobičnim ljubavnicima, rijetko zadovoljna svojim osjećajima, ne vjeruje većini ljudi, nikada nije sigurna u svoje odluke, vrlo savjesna.

Lipa (Sumnjičavost) – prihvaća ono što život pruža, mrzi borbe, stres i rad, ne voli lijenost i kad se ništa ne odvija, nježna i popustljiva, žrtvuje se za prijatelje, ima mnogo talenata, ali nije dovoljno uporna da bi učinila da procvatu, često kuka i jadikuje, vrlo ljubomorna, ali vjerni.

Javor (Neovisnost uma) – nije obična osoba, puna mašte i originalnosti, sramežljiva i rezervirana, ambiciozna, ponosna, samouvjerena, žudi za novim iskustvima, ponekad nervozna, ima mnogo složenosti, dobro pamćenje, lako uči, ima kompliciran ljubavni život, želi impresionirati.

Hrast (Hrabrost) – robusne prirode, hrabra, jaka, neumoljiva, neovisna, razumna, ne voli promjene, s nogama na zemlji, osoba od akcije.

Maslina (Mudrost) – voli sunce, toplinu i nježne osjećaje, razumna, uravnotežena, izbjegava agresivnost i nasilje, tolerantna, vesela, mirna, dobro razvijen osjećaj za pravdu, osjetljiva, suosjećajna. Nije ljubomorna, voli čitati i društvo sofisticiranih ljudi.

Bor (Osebujnost) – voli ugodno društvo, vrlo robusna, zna kako učiniti život ugodnijim, vrlo aktivna, prirodna, dobar prijatelj, ali rijetko prijateljski nastrojena, lako se zaljubljuje, ali strast izgara brzo, ne odustaje lako, razočaran dok ne pronađe svoj ideal, pouzdana, praktična.

Topola (Neizvjesnost) – dekorativna izgleda, nije jako samouvjerena, samo hrabra ako je potrebno, potrebna joj je dobra volja i ugodan ambijent, vrlo izbirljiva, često usamljena, velikog animoziteta, umjetničke prirode, dobar organizator, zainteresirana za filozofiju, pouzdana u svakoj situaciji, ozbiljno shvaća partnerstvo.

Oskoruša (Osjetljivost) – pun šarma, vesela, nadarena bez egoizma, voli skretati pozornost, voli život, kretanje, nemir pa čak i komplikacije, ovisna je i neovisna, ima dobar ukus, umjetnička, strastvena, emotivna, dobro društvo, ne oprašta.

Orah (Strast) – neumoljiva, čudna i puna kontrasta, često egoistična, agresivna, plemenita, široka horizonta, neočekivano reagira, spontana, neograničenih ambicija, bez fleksibilnosti, težak i neuobičajeni partner, nije uvijek voljena, ali joj se često dive, genijalni strateg, jako ljubomorna i strastvena, bez kompromisa.

Vrba (Melankolija) – lijepa, ali puna melankolije, atraktivna, vrlo suosjećajna, voli sve lijepo i ukusno, voli putovati, sanjar, nemirna, hirovita, iskrena, može se na nju utjecati, ali nije lako s njom živjeti, zahtjevna, dobre intuicije, pati u ljubavi, ali ponekad nađe stalnog partnera kojeg ne napušta, voli nasmijavati druge, piše atma.

