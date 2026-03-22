Horoskop proljeća: Sezona dubokih transformacija

Ulazimo u vrijeme intenzivnog unutarnjeg preporađanja. Ako trebamo odustati od onoga što nas koči, važno je biti proaktivan i napraviti prvi korak, prije nego što nas na promjenu prisile okolnosti.

Na dan, 20.3. u 15:46 sati ušli smo u proljeće. Natalna karta ovog proljeća pokazuje razdoblje dubokih i intenzivnih transformacija za sve nas.

Naglašen stelij u osmoj kući u znaku Ovna – Sunce, Neptun, Saturn, Venera i Mjesec – donosi hrabrost da se suočimo s onim što smo dugo potiskivali i gurali pod tepih. Otvaraju se teme povjerenja, bliskosti i kontrole, a zavjese iluzija polako se razgrću.

Pred nama su događaji koji nas potiču na korjenite promjene. U fokusu mogu biti teme poput poreza, dugova, kredita, nasljedstava i imovinskih pitanja, ali i dublje pitanje – koliko smo uistinu financijski i emocionalno neovisni unutar odnosa?

Strahovi i nesigurnosti izlaze na površinu. Koliko zbivanja u vanjskom svijetu utječu na naš osjećaj stabilnosti?

Istovremeno, spremni smo ostaviti iza sebe ono što nas boli. Ovan traži hrabrost i djelovanje.

Mjesec u Ovnu, u bliskom kontaktu s Kironom, otvara prostor za emocionalno iscjeljenje – osobito kroz odnos s majkom, kroz teme pripadnosti i prava na postojanje: zaslužujem li imati, zaslužujem li dobiti? Suočavamo se sa strahovima od odbacivanja i ranama iz prošlih odnosa.

Merkur je retrogradan i u konjunkciji sa sjevernim Mjesečevim čvorom na 8° Riba. Dovršavaju se nedovršene priče, posebno u odnosima. Možemo čuti ono što smo odavno trebali znati. Obnavljaju se kontakti s ljudima iz prošlosti, a vode se razgovori koji možda neće odmah dobiti konačan epilog – ali su ključni za daljnji razvoj.

Odnosi ovog proljeća neće nalikovati na laganu proljetnu romansu. Tražimo više, i sada je prilika da to i dobijemo. Nema tolerancije za polovična rješenja. Učimo komunicirati iskreno i otvoreno o temama koje su dugo bile na čekanju. Tu je i pitanje granica. Kome dopuštamo previše, gdje nam je vid zamagljen. Iluzije se rastvaraju kao baloni od sapunice.

Neke čeka nova ljubavna priču, ali uz važnu lekciju – otvoriti se za davanje i primanje. Strah, nepovjerenje i stare nezacijeljene rane mogu usporiti razvoj odnosa. Zato ćemo ili zatvoriti vrata jednom odnosu, ili ga podići na višu razinu.Povratak na stara mjesta uz potencijal za razvoj i nove spoznaje (sjeverni Mjesečev čvor).

Naglasak je i na suradnji te partnerstvima, osobito onima koji uključuju dokumente i ugovore. Energija najlakše teče kroz povezivanje s ljudima s kojima dijelimo istu viziju.

Uran na samom vrhu horoskopa donosi neočekivane promjene u području karijere, životnih ciljeva te našeg društvenog i poslovnog statusa.

Podznak u Djevici prirodno teži redu, preciznosti i planiranju. Međutim, njegov vladar Merkur u Ribama ne želi tablice i rokove; on želi snove, osjećaje i maštu. Osjećat ćemo se kao da pokušavamo organizirati kaos koji se ne da ukrotiti.

Ako postoje neriješeni odnosi, emocionalni tereti ili dugovanja – dolazimo do točke u kojoj jasno kažemo: dosta je, ovako više ne ide.

I što je ovdje ključno – ili ćemo mi napraviti zaokret, ili će nas na to prisiliti životne okolnosti, a u tom slučaju može biti zahtjevnije.

Julijana Oremović

Facebook komentari