Jeftin trik za snježno bijele jastučnice: Uklanja svu prljavštinu

Gledate u krevet i pitate se odakle te ružne, tamne fleke na mjestu gdje spavate? Nemojte odmah bacati posteljinu u smeće. Efikasno izbjeljivanje jastučnica zapravo je veoma jednostavno, a glavni trik vas neće koštati mnogo.

Mnogi misle da su jake hemikalije jedini spas za osvježavanje posteljine, ali istina je potpuno drugačija. Krenimo redom da razbijemo mitove o pranju.

Zašto uklanjanje žutila djeluje nemoguće?

Prije nego što posegnete za agresivnim sredstvima iz prodavnice, važno je razumjeti šta zapravo uklanjate sa tkanine. Žutilo nije obična prljavština od prašine – riječ je o dubinskim naslagama koje nastaju kontaktom kože i materijala i uvlače se u vlakna.

Tokom spavanja koža luči sebum, koji se u kombinaciji sa kremama, losionima i vlagom pretvara u tvrdokorne mrlje. Zato klasično iskuvavanje često ne daje rezultat. Uklanjanje mrlja od znoja zahtijeva drugačiji pristup od običnog pranja u veš-mašini.

Kako oprati žute jastučnice i vratiti im bjelinu?

Za efikasno čišćenje napravite pastu od sode bikarbone, malo alkoholnog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta za suđe. Smjesu utrljajte direktno na fleku, ostavite da djeluje oko 30 minuta, a zatim operite na 60 stepeni.

Ova kombinacija djeluje izuzetno dobro jer soda bikarbona blago podiže nečistoću, deterdžent razgrađuje masnoće, dok sirće omekšava vodu i uklanja neprijatne mirise.

Stručnjaci objašnjavaju da se ovim postupkom uklanjaju oksidirana ulja iz vlakana pamuka, što omogućava da jastučnice ponovo zablistaju.

Greške koje mogu uništiti jastučnice

Mnogi nesvjesno pogoršavaju stanje posteljine.

Ovo su najčešće greške:

Korišćenje varikine – hlor slabi vlakna i može izazvati još jače žutilo

Previše omekšivača – stvara sloj koji zadržava masnoću u tkanini

Pranje na 90 stepeni – visoka temperatura može “zaključati” mrlje u vlaknima

Ignorisanje fleka – što duže čekate, mrlje postaju teže za uklanjanje

Jednostavno rješenje koje štedi novac

Kada jednom savladate ovaj trik, pranje požutjele posteljine više neće biti stresan posao. Umjesto skupih sredstava, dovoljno je nekoliko osnovnih sastojaka koje već imate u kuhinji,piše Nezavisne

Rezultat? Svježe, čiste i snježno bijele jastučnice – bez velikih troškova i bez agresivnih hemikalija, prenosi Super žena.

