‘Ovo radimo navečer, a ozbiljno šteti srcu. Izbjegavajte nakon 19 sati…‘

Kasni obroci

Tijelo navečer slabije obrađuje glukozu i masti jer opada osjetljivost na inzulin. Kada se jede kasno, nivo šećera u krvi ostaje viši nego što bi trebao, a masnoće se sporije razgrađuju. To potiče upalne procese i ometa regeneraciju krvnih sudova, što je jedan od ključnih mehanizama u razvoju ateroskleroze. Rani obroci povezani su s boljom regulacijom pritiska i stabilnijim metabolizmom.

Uloga svjetla

Plavo svjetlo iz ekrana i LED rasvjete smanjuje lučenje melatonina, hormona koji ne upravlja samo snom nego i regulacijom krvnog pritiska i oksidativnog stresa. Kada je melatonin potisnut, tijelo ostaje u „dnevnom modu“, a krvni pritisak ne pada onoliko koliko bi trebao tokom noći. Studije pokazuju da izloženost svjetlu noću povećava rizik od koronarne bolesti srca. Toplija, prigušena rasvjeta i izbjegavanje ekrana pomažu tijelu da se pripremi za odmor, prenosi CNBC.

Stresni sadržaj

Mozak ne razlikuje stvarnu prijetnju od one koju vidi na ekranu. Napete emisije, političke rasprave ili sportski prijenosi aktiviraju simpatički živčani sistem, povisuju puls i krvni pritisak te povećavaju nivo kortizola. Ako se to događa navečer, tijelo ulazi u san u stanju pobuđenosti, što dugoročno može oštetiti krvne sudove i povećati rizik od srčanih događaja.

Zašto kasni intenzivni treninzi nisu idealni

Iako je tjelesna aktivnost izuzetno važna, kasni treninzi održavaju tijelo u visokom nivou aktivacije. Kortizol ostaje povišen, puls sporije opada, a varijabilnost otkucaja srca – jedan od najvažnijih pokazatelja zdravlja autonomnog živčanog sistema – smanjuje se. To otežava uspavljivanje i narušava kvalitet sna, što se odražava na zdravlje srca.

Alkohol

Alkohol često stvara dojam opuštanja, ali fiziološki djeluje suprotno. Remeti strukturu sna, posebno REM fazu, povećava noćni puls i sprečava prirodni pad krvnog pritiska. Loš san dodatno povećava upalu i narušava metabolizam, što dugoročno povećava kardiovaskularni rizik.

Emocionalno teški razgovori

Snažne emocije navečer, poput ljutnje ili stresa, podižu kortizol i smanjuju varijabilnost otkucaja srca. Kod osoba koje već imaju srčane probleme, takve situacije mogu potaknuti aritmije. Navečer je tijelu potrebna emocionalna stabilnost kako bi se pripremilo za odmor, prenosi Slobodna.

Korištenje ekrana

Ekrani kombiniraju dva problema: plavo svjetlo koje odgađa melatonin i sadržaj koji stimulira mozak. To dovodi do kasnijeg uspavljivanja i lošijeg kvaliteta sna. Dugoročno, poremećaji spavanja povezani su s povišenim krvnim pritiskom, inzulinskom rezistencijom i hroničnom upalom – sve su to faktori koji povećavaju rizik od srčanih bolesti.

Kardiolozi naglašavaju da je večer ključna za oporavak srca, regulaciju hormona i stabilizaciju krvnog pritiska. Usklađivanje večernjih navika s prirodnim ritmom tijela može dugoročno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti.

