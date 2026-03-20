Danas je 20. mart: Znate li zašto je to najmoćniji datum u godini

Prema vjerovanjima i astrologiji, riječ je o najmoćnijem danu u godini, idealnom za „reset“, čišćenje i donošenje važnih odluka.
Proljećna ravnodnevnica, koja se obilježava danas na sjevernoj hemisferi, označava početak toplijeg dijela godine i simboličnu pobjedu svjetlosti nad tamom. Uz buđenje prirode, vjeruje se da dolazi i nova energija koja može donijeti promjene u životu.
Astrolog Adelina Panina ističe da ovaj dan predstavlja snažan energetski prag i priliku za novi početak.
Novi ciklus i snažna energija
Prema njenim riječima, 20. mart je najmoćniji datum u godini jer označava početak novog ciklusa.
„Zamislite Zemlju kako izdiše. Tokom zime energija je bila u korijenu, a danas izbija na površinu i pokreće novi život. Sve što sada započnete ima potencijal za rast“, objašnjava Panina.
Dodaje da je ovo dan unutrašnje iskrenosti, kada je važno suočiti se sa sobom i jasno definisati šta želimo u narednom periodu.
Nakon zimske stagnacije, mnogi će osjetiti nalet energije, a procesi koji su ranije stajali mogli bi se ubrzati.
Vrijeme za čišćenje i novi početak
Jedna od najvažnijih stvari koje bi danas trebalo uraditi jeste temeljno čišćenje prostora.
To, prema vjerovanju, nije samo higijena, već i simbolično oslobađanje od negativne energije.
Preporučuje se da:
očistite dom i bacite stare i polomljene stvari
sredite ormare i riješite se onoga što ne koristite
obavezno operete prozore kako bi u dom ušla nova svjetlost
Vjeruje se da se na taj način „izbacuju“ problemi i bolesti, a otvara prostor za nešto novo.
Važni rituali tokom dana
Astrolog savjetuje da se dan započne rano, uz izlazak sunca.
Okrenite se prema istoku i podignite ruke kako biste, simbolično, „primili“ energiju i svjetlost.
Takođe, ovaj dan je pogodan za sadnju biljaka.
„Kako sjeme raste, tako raste i vaša želja. Važno je jasno izgovoriti namjeru“, kaže Panina.
Preporučuje se i da zapišete planove i ciljeve, jer ono što se danas započne, prema vjerovanju, ima veću šansu za uspjeh.
Šta izbjegavati na današnji dan
Na proljećnu ravnodnevnicu važno je izbjeći negativne emocije i sukobe.
Smatra se da:
svađe mogu narušiti odnose dugoročno
negativne misli privlače loše događaje
razgovor o bolestima i problemima može ih „pojačati“
Zbog toga se savjetuje da dan provedete u dobrom raspoloženju i fokusirate se na pozitivne stvari.
Takođe, ne treba odbijati pomoć drugima, jer se vjeruje da dijeljenjem „otvaramo prostor za obilje“.
Kako završiti dan
Dan bi trebalo završiti mirno i uz zahvalnost.
Ne mora to biti velika večera – dovoljno je simbolično obilježiti kraj dana i zahvaliti se na svemu što je prošlo, ali i dočekati novo razdoblje.
„Budite otvoreni i usmjerite pažnju na ono što želite. Tada će se vaš život kretati u tom pravcu“, poručuje Panina, prenosi Žena.rs.