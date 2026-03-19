Gotovo je sa mučenjem: Za 5 znakova stiže sreća poslije 20. marta – Kraj retrogradnog Merkura donosi olakšanje i uspjeh

Poslije nejdelja zastoja, nervoze i osjećaja da ništa ne ide kako treba, dolazi preokret koji će mnogi odmah osjetiti. Završava se period retrogradnog Merkura, Sunce ulazi u Ovna i energija se konačno pokreće – stvari počinju da dolaze na svoje mjesto.

Ono što je bilo blokirano sada dobija smer, a ono što je bilo nejasno – postaje kristalno jasno. Za pet horoskopskih znakova ovaj period može označiti pravi zaokret i ulazak u fazu uspeha, hrabrosti i novih početaka.

Ovan

Vrijeme je da krenete naprijed bez zadrške. Ulazak Sunca u vaš znak donosi nalet energije, samopouzdanja i želju za akcijom. Sve što vas je do sada kočilo polako ostaje iza vas. Ovo je vaš trenutak da pokrenete planove i vjerujete sebi više nego ikada. Ono što sada započnete ima potencijal da traje.

Rak

Fokus se prebacuje na posao i životni pravac. Pred vama je period u kojem možete jasnije sagledati gde idete i šta želite. Nije riječ samo o zaradi, već o osjećaju smisla. Sada postavljate temelje za nešto dugoročno i stabilno, a odluke koje donesete mogu imati veliki uticaj u budućnosti.

Lav

Zbunjenost i preispitivanje konačno ostaju iza vas. Merkur vam donosi razjašnjenje i daje zeleno svjetlo za akciju. Sada je pravi trenutak da krenete u realizaciju planova i prestanete da odlažete ono što već dugo želite. Energija vas gura naprijed – iskoristite je.

Škorpija

Vaše ideje dolaze u prvi plan. Sve što vas pokreće iznutra sada traži da dobije oblik u stvarnosti. Bilo da je riječ o ljubavi, kreativnosti ili velikim životnim planovima, ovo je trenutak kada treba da prestanete da čekate i napravite prvi korak. Promjena počinje od vas.

Jarac

Magla se razilazi i konačno vidite stvari jasnije. Period introspekcije vam je donio važne uvide, a sada je vrijeme da ih primijenite. Donosite zrelije odluke i krećete naprijed sa više sigurnosti. Ovo je trenutak kada planovi počinju da se ostvaruju – korak po korak, piše naj žena.

