19. mart donosi sreću: Ovih 5 znakova su pravi sretnici

Kad god planeta prvi put uđe u Ovna, mora proći kroz takozvanu tačku Ovna. Nulti stepen Ovna je tačka novih početaka jer se povezuje s proljećem. Iako proljetna ravnodnevnica zvanično počinje tek sutra, 20. marta, već se osjećamo spremno. Mjesec u Ovnu podsjeća vas da budete optimistični, čak i kada biste željeli da vrijeme brže prolazi.

U astrologiji, Mjesec simbolizira osjećaje, pa vas vaše emocije podstiču da budete spremni za buduću promjenu. Danas je odličan dan da se pogurate i odmaknete od tradicije. Ovi astrološki znakovi spremni su da se iznova osmisle, a 19. mart je vrlo dobar dan za početak.

1. Ribe

U četvrtak se iznenađujete koliko ste posvećeni, Ribe, i to je razlog zašto je današnji horoskop tako dobar za vas. Kada Mjesec 19. marta uđe u Ovna, simbolizira brze pobjede i energiju koja se brzo kreće, ali uz dozu napetosti. Pošto se Mjesec ne osjeća ugodno u Ovnu, možda ćete se osjećati iziritirano nečim (ili nekim), posebno kada su u pitanju materijalne stvari. Morat ćete se boriti da dobijete ono što želite ili može doći do rasprave neposredno prije zaključenja finansijskog dogovora.

Ta nemirna energija može vas navesti na impulsivnu odluku. Morate odlučiti hoćete li u trenutku sabotirati svoj rad ili izdržati i sačekati da situacija prođe. Ono što ovaj dan čini dobrim jeste sposobnost da stvari vidite onakvima kakve jesu. Umjesto da se uhvatite za brza rješenja ili impulzivne odluke, vi se fokusirate i ostajete dosljedni.

2. Ovan

Dana 19. marta Mjesec ulazi u vaš znak i daje nagovještaj ovogodišnje sezone Ovna. Četvrtak je vrlo dobar dan da uradite nešto što vas ispunjava i odaje počast vama samima. Birajte aktivnosti koje jačaju samopouzdanje.

Budući da je Mjesec ženska energija, praktikujte brigu o sebi, poput čišćenja sobe ili bacanja stare odjeće koja vam više ne odgovara. Želite da prihvatite emotivni aspekt proljeća. Orezujte suho lišće s biljaka ili nabavite začine i napravite mali kućni vrt. Napišite listu novih ciljeva za narednih 30 dana i dodajte stvari koje vam daju nadu za budućnost.

3. Rak

Mjesec u Ovnu 19. marta znači da je pred vama vrlo dobar horoskop, Rakovi. Sektor Ovna u astrologiji povezan je s vašom profesijom i karijerom. Čak i ako trenutno ne radite, ovo je vrijeme kada vaš javni imidž dolazi u prvi plan. Sjajno je vrijeme da promovišete ideju ili objavite nešto što želite da drugi primijete.

Ne brinite o savršenstvu u četvrtak. Trenutno su akcija i brzina važniji od kvaliteta. Povratne informacije ćete dobiti brzo jer energiju Ovna karakteriše hitnost. Napravite prvi korak u novom pravcu zbog svoje buduće reputacije i znajte da će ono što uradite biti dobro.

4. Jarac

Jarčevi, vaš porodični sektor djeluje spremno za promjene 19. marta. Želite slobodu da radite ono što želite, kada želite. Obično težite miru, što vas je navelo da donosite odluke koje zapravo ne želite. Danas shvatate koliko vam takav način razmišljanja nije pomagao. Želite biti autentični i živjeti život koji je u skladu s vama.

Umjesto da radite stvari kako biste izbjegli rasprave, odlučujete biti iskreni o svojim mislima i reći ono što vam je na umu. Otvoreno rješavate sukobe i radite na nesuglasicama dok se ne razriješe. Dan je izazovan, ali je za vas ipak vrlo dobar jer vas usmjerava ka novom načinu života.

5. Vaga

Kada Mjesec 19. marta uđe u Ovna, Vage, aktivira vaš sektor partnerstva. Danas imate priliku da otvoreno izrazite svoja osjećanja i koliko želite biti više uključeni. Želite biti tu za nekoga, ali dio vas oklijeva da preuzme inicijativu.

Shvatate da je najbolje da otvoreno pokazujete svoja osjećanja. Hrabo ponašanje djeluje sigurnije nego pasivnost ili tišina. Želite da osoba zna da su vaše namjere iskrene. Međutim, gubljenje vremena trenutno nije opcija za vas.

