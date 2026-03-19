Da li nas stvarno čeka “najteže ljeto u historiji”? Meteorolog dao precizan i jasan odgovor

Meteorolozi sve pažljivije prate razvoj situacije u Tihom okeanu, gdje se trenutno završava faza La Ninje, prirodnog klimatskog fenomena koji obično donosi nešto niže globalne temperature. Njeno povlačenje otvara prostor za suprotan proces, El Ninjo, koji je poznat po tome što podiže temperature širom planete.

Prema procjenama američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu, postoji oko 62 posto vjerovatnoće da će se El Ninjo razviti već tokom ljeta, između juna i avgusta. Drugim riječima, velika je šansa da će se ovaj fenomen pojaviti.

El Ninjo nastaje kada se površinske vode u tropskom dijelu Tihog okeana značajno zagriju, što potom mijenja globalne vremenske obrasce. U praksi to znači više toplote, poremećene padavine i veći rizik od ekstremnih vremenskih prilika u različitim dijelovima svijeta, prenosi Nova.rs.

Ono što dodatno brine stručnjake jeste mogućnost da se razvije takozvani „super El Ninjo“, znatno snažnija verzija ovog fenomena. Iako šanse za takav scenario trenutno nisu velike, procjenjuje se da postoji oko 15 posto vjerovatnoće da do njega dođe do kraja godine.

„Intenzitet je i dalje neizvjestan, ali postoji realan potencijal da El Ninjo bude umjeren do jak tokom jeseni i zime“, upozorava meteorolog Pol Pastelok iz kompanije AccuWeather.

Iskustvo iz prethodnih godina ne uliva mnogo optimizma. Posljednji El Ninjo, koji je trajao od 2023. do početka 2024. godine, bio je jedan od ključnih faktora rekordnih temperatura na globalnom nivou. Upravo 2024. je već upisana kao najtoplija godina u historiji mjerenja.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da 2026. vjerovatno neće nadmašiti taj rekord, dijelom zato što je godina počela pod uticajem La Ninje. Međutim, pravi efekti novog El Ninja mogli bi da se osjete sa zakašnjenjem.

Klimatolog Zik Hausfater upozorava da bi 2027. mogla biti godina kada će temperature dostići nove maksimume, jer između razvoja El Ninja i rasta globalnih temperatura obično postoji vremenski pomak.

Važno je imati na umu da El Ninjo nije jedini faktor. Klimatske promjene već godinama podižu osnovnu temperaturu planete, pa svaki novi talas zagrijavanja dolazi na već „pregrijanu“ podlogu.

U prevodu, čak i ako ljeto 2026. ne bude apsolutni rekord, kombinacija globalnog zagrijavanja i mogućeg jačanja El Ninja znači da nas gotovo sigurno čekaju iznadprosječne temperature i veći rizik od toplotnih talasa.

Zato pitanje više nije da li će biti toplo, već koliko ekstremno.

Facebook komentari