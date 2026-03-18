Tri horoskopska znaka doživjet će financijski procvat tokom sezone Ovna…

Tri horoskopska znaka doživjet će značajan financijski napredak tijekom sezone Ovna, koja traje od 21. marta do 20. aprila, piše Index.

Prema astrologinji Elizabeth Brobeck, ovo će za njih biti “financijski najpovoljnije razdoblje”.

Dok je Sunce u Ovnu, postajemo hrabriji i impulzivniji te smo skloniji pokretanju promjena umjesto pasivnog čekanja. Ova energija posebno će pogodovati nekim znakovima u područjima života koja izravno utječu na njihove financije. Ulaskom Sunca u Ovna 21. ožujka, ono se pridružuje Veneri, planetu novca, što financijama daje dodatni poticaj.

Ribe

Ribama se smiješi financijski napredak jer Ovan vlada njihovom kućom novca. Kako prenosi YourTango, astrologinja Brobeck ističe da to znači kako je “od 21. ožujka vrlo vjerojatno da ćete doživjeti neku vrstu financijskog uzleta”.

Bilo da se radi o procvatu posla ili uspjehu dodatnog izvora prihoda, Ribe mogu očekivati malo dodatne sreće s novcem. Vjerojatno će se pojaviti nove financijske prilike koje bi mogle dovesti do stvaranja novog izvora prihoda s velikim potencijalom za uspjeh.

Djevica

Prema riječima astrologinje Brobeck, “ovogodišnja sezona Ovna bit će financijski nevjerojatna”. Ona predviđa da je u ovom razdoblju vrlo vjerojatno da ćete dobiti značajan povrat ulaganja, a mogli biste primiti i veće nasljedstvo. Stoga, Djevice mogu očekivati veliku financijsku dobit.

Brobeck također savjetuje da je ovo dobro vrijeme za traženje povišice, i to znatno veće od očekivane. Ako ste priželjkivali više prilika, sezona Ovna mogla bi vas uzdići kao nikada prije. Od priznanja na poslu do veće financijske slobode, potezi koje povučete u ovom razdoblju odredit će vašu buduću financijsku stabilnost.

Strijelac

Strijelci se imaju čemu radovati jer će im sezona Ovna “biti vrlo financijski uspješna”, kaže Brobeck. “Tijekom ovog razdoblja, vrlo je vjerojatno da ćete doživjeti neku vrstu značajnog povećanja financija”, dodaje ona.

Povećanje prihoda može doći kroz trenutni posao ili kroz porezne olakšice, a novac će vam pritjecati kao nikada prije. Brobeck objašnjava da ćete “vrlo vjerojatno privlačiti i resurse drugih ljudi, kao i darove”.

S obzirom na to, osobe koje se bave prodajom mogle bi ostvariti velik uspjeh jer će privlačiti ljude poput magneta. Stoga je ključno da do 20. travnja budete u najboljoj formi. Budite dosljedni, razmislite o umrežavanju i iskoristite sjajne prilike koje vam se nude.

