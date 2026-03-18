Suze radosnice imat će 3 znaka od danas, doživjet će sreću koju dugo nisu osjećali…

Rak, Škorpija i Vodolija shvatit će danas šta ih čini najradosnijima i konačno vratiti osmijeh na lice i donijeti suze radosnice.

Počev od 18. marta 2026. godine, tri horoskopska znaka doživljavaju sreću koju nisu osjećali dugo. Suze radosnice zbog sjećanja na radosne događaje ozariće im lice. Osjećamo kako se radost vraća u naše živote jer se iznenada sećamo ko smo i šta nas čini najsrećnijima.

Kada počnemo da se sećamo stvari koje nam donose radost, odmah se vraćamo. U sredu, ovi astrološki znaci spuštaju telefon i prestaju da se vrte kroz sudbinu dovoljno dugo da se sjete da je život divan. Ne moramo biti stalno bombardovani negativnošću. Ovdje smo da volimo i izražavamo radost.

1. Rak – trenutak iskrenosti dovodi skoro do suza

Ono što vam otvara vrata radosti na današnji dan je trenutak iskrenosti toliko prepoznatljiv da vas skoro dovodi do suza. Suze radosnice, to jeste, i to je dobra stvar.

Možda ćete iskoristiti tu čudnu priliku na ovaj dan i odlučiti da se sklonite od haosa društvenih medija i stalnog naleta veijsti i politike. Pa, šta znate? Osjećate radost i mir. Koliko novo!

Počinjete da se sećate stvari poput dobrih knjiga, dobro napisanih odlomaka koji vam donose osmijeh na lice, cvijeća i ukusne hrane. Izgleda da radost ne dolazi od zaključavanja lica na ekran. Dobro je znati.

2. Škorpija – shvatit ćete da društveni mediji ne donose sreću

Radost se vraća gotovo odmah na ovaj dan, zahvaljujući vašoj disciplinovanoj verziji držanja podalje od društvenih medija. Zaista vam je dosta, i ako želite da poremetite tu radost, uvijek možete da se vratite.

Stvar sa osjećajem koji ste doživeli na ovaj dan je da je direktno povezan sa vama, povlačenjem od svega neprirodnog. Pronašli ste uzbuđenje u svemu tome kada je počelo, ali sada je to samo odjek komore negativnosti.

Ovo je vaš dan koji treba ponovo da doživite kao ljudsko biće, a ne kao produžetak svog telefona. Niste kiborg. Vi ste ljudsko biće sa potrebama koje nemaju nikakve veze sa kodom, ćaskanjem ili memovima.

3. Vodolija – iskren razgovor donosi vam suze radosnice

Ono što vam donosi najveći osmijeh na lice tokom ovog dana, jeste iskren razgovor od srca do srca sa prijateljem. Ništa ne može da se mjeri s tim. Samo da se smijete i budete opušteni. Pa, to je sve što zaista želite.

Niko ne pominje stanje svijeta, i čudno, niko to ne želi. Hmm, kakva misao. Ne moramo uvijek da se prepuštamo negativnosti.

Ironično, pozitivna strana je radost. Oh, kakvo divno otkriće. Dakle, ako se držite podalje od telefona duže od deset minuta, počinjete da osjećate uzbuđenje slobode. Zamislite kakvu radost bi vam moglo doneti odsustvo na sat ili dva ili šest, piše Krstarica.

