Ovo morate znati: Uskoro nastupa proljeće, a evo kada tačno pomjeramo kazaljke na satu

Dugo iščekivani kraj zime je blizu, ali samo kalendarski, jer vremenska prognoza i snijeg koji nas očekuje u aprili ne bi se složili sa tim. Ipak, lijepo vrijeme i proljeće tek su pred nama.

Kada tačno počinje proljeće 2026

Zvanično, proljeće 2026. godine na našoj, sjevernoj hemisferi počinje 20. marta tačno u 15 časova i 46 minuta. Na dan početka ovog godišnjeg doba obdanica i noć traju po 12 sati, pa se ovaj astronomski događaj naziva i dan prolećne ravnodnevice. Istovremeno, na južnoj Zemljinoj polulopti počeće jesen.

Prema astronomskim proračunima, proljeće će ove godine trajati do 21. juna, tačnije do 10.24 časova toga dana, što znači da ćemo u njemu uživati tačno 92 dana, 17 sati i 38 minuta, što je inače za dva minuta kraće nego prošle godine.

S druge strane, po meteorološkom kriterijumu, proljeće je već počelo 1. marta i trajaće sve do 31. maja.

Kalendar godišnjih doba za 2026/2027. godinu

Proljeće: 20. mart – 21. jun 2026.

Leto: 21. jun – 23. septembar 2026.

Jesen: 23. septembar – 21. decembar 2026.

Zima: 21. decembar 2026. – 20. mart 2027.

Kada se pomjera sat na ljetnje računanje vremena

Kao što je to praksa decenijama unazad, pomeranje sata odvija se dva puta godišnje. Poslednje nedelje u martu prelazi se sa zimskog vremena na ljetnje računanje vremena, dok se posljednje nedjelje u oktobru satovi ponovo vraćaju na zimsko vrijeme.

Na ljetnje računanje vremena prelazimo u noći između subote i nedjelje, odnosno 29. marta, kada će se kazaljke u dva sata ujutru pomjeriti jedan sat unaprijed, na tri sata ujutru.

Iako gubitak jednog sata sna može trenutno da poremeti bioritam, glavna prednost ovog pomeranja je ta što će nam dani postati znatno duži, pa ćemo imati više dnevne svjetlosti u popodnevnim časovima, prenosi Kurir.

Za one koji se svake godine iznova zbune u kom smeru se sat pomera, postoji jednostavno pravilo za pamćenje:

u martu se pomjera sat unaprijed

u oktobru se pomjera sat unazad.

