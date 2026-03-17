Ušli su u moćan životni period: Ova 3 znaka horoskopa sreća prati na svakom koraku

Objavljeno prije 16 minuta

Tri znaka kojima se život mijenja od 17. marta.

 Shutterstock

Prema astrološkim prognozama, od 17. marta 2026. godine tri horoskopska znaka ulaze u snažan i pozitivan životni period. Iako se retrogradni Merkur često povezuje sa problemima i nesporazumima, ovog puta njegova energija nekim znakovima donosi napredak i važne uvide. Ovaj period pomoći će im da shvate šta ih koči u životu i šta je vrijeme da ostave iza sebe, kako bi nastavili da napreduju, ističe astrolog Rubi Miranda.

BLIZANCI

Blizanci ulaze u period u kojem ponovo pronalaze svoj glas i samopouzdanje. Iako ponekad vole da se povuku iz društva, sada osjećaju da imaju mnogo toga da kažu. Merkur u retrogradnom hodu pomaže im da se izraze jasno i hrabro. Upravo ta hrabrost može im donijeti pažnju i prilike koje će ih uvesti u novu, snažnu životnu fazu.

ŠKORPIJA

Za Škorpija ovaj period donosi važne uvide i razumevanje situacija koje su ranije bile nejasne. Umjesto konfuzije, retrogradni Merkur im pomaže da razmišljaju jasnije nego ikada. Ono što kažu i urade sada može imati veliki uticaj i na njih i na ljude oko njih. Pred njima je pozitivan i snažan životni preokret.

JARAC

Jarac u ovom periodu osjeća snažnu potrebu da povrati kontrolu nad svojim životom. Ako su ih ljudi ili okolnosti do sada sputavali, sada shvataju da je vrijeme da preuzmu stvari u svoje ruke, ističe astrolog za portal “Your Tango”. Jarčevi su već izgradili čvrste temelje u životu i neće dozvoliti da ih tuđa mišljenja pokolebaju. Upravo ta odlučnost pomoći će im da zakorače u novu, moćnu životnu eru, piše naj žena.


