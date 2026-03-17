Ušli su u moćan životni period: Ova 3 znaka horoskopa sreća prati na svakom koraku

Prema astrološkim prognozama, od 17. marta 2026. godine tri horoskopska znaka ulaze u snažan i pozitivan životni period. Iako se retrogradni Merkur često povezuje sa problemima i nesporazumima, ovog puta njegova energija nekim znakovima donosi napredak i važne uvide. Ovaj period pomoći će im da shvate šta ih koči u životu i šta je vrijeme da ostave iza sebe, kako bi nastavili da napreduju, ističe astrolog Rubi Miranda.

BLIZANCI

Blizanci ulaze u period u kojem ponovo pronalaze svoj glas i samopouzdanje. Iako ponekad vole da se povuku iz društva, sada osjećaju da imaju mnogo toga da kažu. Merkur u retrogradnom hodu pomaže im da se izraze jasno i hrabro. Upravo ta hrabrost može im donijeti pažnju i prilike koje će ih uvesti u novu, snažnu životnu fazu.

ŠKORPIJA

Za Škorpija ovaj period donosi važne uvide i razumevanje situacija koje su ranije bile nejasne. Umjesto konfuzije, retrogradni Merkur im pomaže da razmišljaju jasnije nego ikada. Ono što kažu i urade sada može imati veliki uticaj i na njih i na ljude oko njih. Pred njima je pozitivan i snažan životni preokret.

JARAC

Jarac u ovom periodu osjeća snažnu potrebu da povrati kontrolu nad svojim životom. Ako su ih ljudi ili okolnosti do sada sputavali, sada shvataju da je vrijeme da preuzmu stvari u svoje ruke, ističe astrolog za portal “Your Tango”. Jarčevi su već izgradili čvrste temelje u životu i neće dozvoliti da ih tuđa mišljenja pokolebaju. Upravo ta odlučnost pomoći će im da zakorače u novu, moćnu životnu eru, piše naj žena.

