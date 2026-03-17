Ova 4 horoskopska znaka danas su magnet za sreću: 17.03. je njihov dan za ispunjenje želja

U mitologiji, Ribe se povezuju s Neptunom, planetom koji “rastvara” stvari. Nalazimo se samo nekoliko dana prije mladog Mjeseca u Ribama, pa je ovo sezona novih početaka. Ali prvo, nešto staro mora završiti. Da bi ovi astrološki znakovi privukli obilnost i sreću u utorak, vrijeme je da se suoče sa svojom tamnom stranom i naprave prostor za svjetlost u svom životu.

1. Strijelac

marta, Sunce i Mjesec u Ribama nalaze se u tvom sektoru doma i porodice, Strijelče. Vrijeme je da ukloniš stvari koje blokiraju protok tvoje energije i drže te zaglavljenim. Obrati pažnju na stvari u svom domu koje djeluju kao prepreke. Primijeti šta te u tvom ličnom prostoru emocionalno iscrpljuje.

Kada uđeš kroz ulazna vrata, počisti nered i ukloni neželjene stvari. Ukloni stare fotografije sa svog telefona i premjesti ih negdje drugo. Uvijek je dobro imati uredan dom, a kada su Mjesec i Sunce u Ribama, to te simbolično podsjeća da se posvetiš kućnim poslovima i obavezama.

Dok uklanjaš nered, sjeti se da je proljetna ravnodnevnica odmah iza ugla. Možeš osjetiti obilnost koja dolazi s novim početkom. Sreća postaje iskustvo činjenja stvari koje te ispunjavaju i imanja vremena za njih.

2. Lav

Postoji nešto posebno u čistoj savjesti, Lave. Kada osjetiš da ti je srce obnovljeno, to ti daje vitalnost koju je teško opisati. 17. marta vrijeme je da se pozabaviš povredama i bolima koje su postale prepreka tvojoj višoj snazi.

Kada su Mjesec i Sunce u Ribama, podsjećaju te da tajne s vremenom trebaju izaći na vidjelo. Svrha otkrivanja je iscjeljenje. Kada tvoje srce nije ispunjeno bolom, ono je otvoreno da doživi svu ljepotu života oko tebe. Bol se zamjenjuje radošću, a tuga nadom.

3. Djevica

marta vrijeme je da popraviš odnose, Djevice, posebno one koji su narušeni lažima ili nesporazumima. Mjesec i Sunce u Ribama, u tvom sektoru partnerstva, podsjećaju te da nije dovoljno gurati stvari pod tepih.

Ignorisanje onoga što se desilo i pretvaranje da je sve u redu neće pomoći. Umjesto toga, dobro je oprostiti drugima i rješavati probleme iskreno. Kada pustiš prošlost i oslobodiš se zamjerki, pronalaziš način da ojačaš. Tvoja osnova ljubavi postaje izvor obilnosti, a odnos postaje stalno mjesto gdje se stvara sreća.

4. Bik

Bikovi vole imati dobre, pouzdane ljude u svom životu. Zapravo, ove godine želiš još više proširiti svoj krug povjerenja. Dobra vijest je da Sunce i Mjesec u Ribama 17. marta stavljaju fokus na emocionalne i društvene aspekte prijateljstva. Postoji potencijal za promjenu, ali počinje s grupom ljudi s kojom si trenutno povezan.

Tvoja prijateljstva se mogu promijeniti preko noći, a u utorak će se procjenjivati ko treba, a ko ne treba biti u tvom životu. Naučio si da se ljudi ne predstavljaju uvijek u najboljem svjetlu — ne namjerno, već zato što su ljudi. Ta štetna maska sada se vidi onakvom kakva jeste, dajući ti priliku za nova otkrića. Spreman si dozvoliti nekome da se promijeni. Želiš vidjeti tu osobu u njenom najboljem izdanju — ništa manje, prenosi Novi.

