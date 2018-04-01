Kako muškarci mogu duže trajati u krevetu: Isprobajte ovaj “trik”

Oni su tokom osam sedmica prolazili kroz kombinovani program terapije. Svi su dobili savjetovanje te radili vježbe karličnog dna, dok je polovina učesnika dodatno imala seanse dubokog disanja dva puta dnevno.

Prema rezultatima, grupa koja je radila vježbe disanja prijavila je da je na kraju programa prosječno produžila vrijeme trajanja odnosa za 283 sekunde, dok je kod druge grupe prosječno poboljšanje iznosilo 206 sekundi. U mjesecima nakon završetka programa razlike su postale još izraženije.

Kod učesnika koji nisu radili vježbe dubokog disanja napredak se tokom naredne godine postupno gubio, dok je grupa s dodatnim vježbama disanja zadržala duže vrijeme trajanja odnosa. Autori navode da rezultati ukazuju na to da kombinacija savjetovanja, vježbi karličnog dna i kontrolisanog disanja može imati trajniji efekt.

Autor istraživanja s Rumeli univerziteta, ljekar Umit Erkut u radu objavljenom u Journal of Sexual Medicine navodi da vježbe disanja donose bolje rezultate nakon osam sedmica i nakon godinu dana te povećava snagu i izdržljivost mišića karličnog dna.

Učesnici su opisali i moguć mehanizam djelovanja kroz smanjenje napetosti i bolju kontrolu uzbuđenja tokom odnosa. Navodi se da umirujuće disanje može povisiti nivo serotonina i može doprinijeti većoj stabilnosti i kontroli tokom seksualne aktivnosti, prenosi Klix.

