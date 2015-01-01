Najveći pesimisti horoskopa rađaju se u tri znaka

Način na koji ljudi gledaju na svijet često ovisi o njihovoj osobnosti, iskustvima i karakteru. Dok su neki prirodno optimistični i uvijek očekuju najbolje, drugi su skloniji oprezu i često razmišljaju o mogućim problemima prije nego što se dogode. Takav pristup ponekad se opisuje kao pesimizam, ali često je riječ o potrebi za sigurnošću i realnim sagledavanjem situacije.

Astrologija sugerira da su pripadnici određenih horoskopskih znakova skloniji razmišljati o lošijim scenarijima i analizirati moguće rizike. Iako ih to ponekad čini pesimistima u očima drugih, upravo im takav način razmišljanja često pomaže da budu spremni na različite životne izazove.

Djevica

Djevice su poznate po analitičnosti i stalnom promatranju detalja. One često razmišljaju o svemu što bi moglo poći po zlu jer žele biti spremne na svaki mogući scenarij.

Zbog takvog načina razmišljanja ponekad mogu djelovati pesimistično. Međutim, njihova sklonost planiranju i predviđanju problema često im pomaže da na vrijeme pronađu rješenja i izbjegnu veće poteškoće.

Jarac

Jarčevi su izrazito realistični i rijetko gledaju na svijet kroz ružičaste naočale. Oni vjeruju da se uspjeh postiže radom i disciplinom, a ne pukim nadanjem da će se stvari same od sebe posložiti.

Zbog toga ponekad mogu zvučati pesimistično, osobito kada upozoravaju na moguće prepreke ili probleme. Ipak, upravo takav oprez često ih čini vrlo odgovornima i uspješnima u dugoročnim planovima.

Rak

Rakovi su vrlo emotivni i osjetljivi na promjene u odnosima s drugima. Kada im je do nekoga stalo, često razmišljaju o tome kako bi se situacija mogla razviti i što bi moglo krenuti po zlu.

Takva osjetljivost ponekad ih navodi na pesimistične misli, osobito kada se osjećaju nesigurno ili zabrinuto. Ipak, iza toga se obično krije snažna potreba za stabilnošću i zaštitom ljudi koje vole, piše index.

