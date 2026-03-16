Četiri horoskopska znaka čekaju sreća i obilje do kraja godine

Četiri horoskopska znaka do kraja 2026. godine privući će sudbinsko obilje kao nagradu svemira “za sve ono s čime su se borili u posljednje dvije godine”, tvrdi astrologinja Amy Demure.

Kako piše YourTango, Demure je pojasnila kako su ovi znakovi iskusili značajne prepreke proteklih nekoliko godina. No, nakon suočavanja s teškim stvarnostima i snalaženja u karmičkim odnosima, život će napokon postati znatno bolji. Najizazovnija energija je iza nas i sada se otvara prostor za dolazak obilja.

Lav

Lavovi, s ulaskom Jupitera, planeta obilja, u vaš znak krajem lipnja 2026., privlačit ćete sudbinsko obilje do kraja godine. Zapravo, “vi ste jedan od najblagoslovljenijih znakova ove godine”, rekla je Demure, dodajući da vas očekuju “blagoslovi na svakom životnom polju”.

Od ljubavnog života do karijere, očekujte veliku nadogradnju prije kraja 2026. Ovo su sjajne vijesti za vas, jer posljednje dvije godine nisu bile najugodnije. Bilo da se radilo o slomljenom srcu ili razočaranju, vjerojatno ste se osjećali kao da vam je cijeli život stavljen na čekanje. Srećom, 2026. je godina u kojoj napokon dobivate sve za što ste radili.

Vodenjak

Vodenjaci, vi do kraja 2026. privlačite sudbinsko obilje u svom ljubavnom životu. Prema Demure, dugotrajni “ciklus slomljenog srca, izdaje i razočaranja koji je u vašem ljubavnom životu trajao posljednje dvije godine napokon završava 2026.”

Astrologinja je pojasnila kako su “odnosi za vas predstavljali jedan od najvećih karmičkih testova, mentalno i emocionalno” proteklih nekoliko godina, no tome napokon dolazi kraj. Kako je Demure rekla, 2026. je vaša godina jer ste službeno naučili svoje karmičke lekcije. Privlačeći samo najbolje do kraja godine, očekujte sklapanje novih poznanstava i produbljivanje odnosa koji su usklađeni s vašim potrebama.

Škorpion

Škorpioni, posljednjih nekoliko godina bilo vam je prilično brutalno jer ste se na poslu osjećali neispunjeno, objasnila je Demure. Srećom, najgore je prošlo i sada privlačite sudbinsko obilje u svojoj karijeri. Do kraja 2026. “primit ćete goleme blagoslove u karijeri i financijama”, rekla je Demure.

Prema astrologinji, 2026. je godina u kojoj će za vas postati sve izraženije promaknuća i poslovne prilike. Sav trud koji ste ulagali napokon se isplati dok počinjete postizati stvarne rezultate. Stoga, nastavite marljivo raditi, Škorpioni. Čak i ako se sada čini beznadnim, uspjeh je odmah iza ugla.

Bik

Bikovi, život vam posljednjih nekoliko godina nije bio nimalo lak. Od 2018. godine suočavate se s Uranom, planetom preokreta, u vašem znaku, što je dovelo do “razočaranja, emocionalne iscrpljenosti ili gubitaka na više životnih polja”, pojasnila je Demure.

Koliko god bilo izazovno, nikada niste bili netko tko odustaje od izazova. A sada, nakon što ste prošli kroz ovo razdoblje dubokog iscjeljenja, privlačite sudbinsko obilje do kraja 2026. godine. Uran napušta vaš znak 25. travnja 2026., kada život iznenada postaje puno lakši i daleko isplativiji, piše index.

