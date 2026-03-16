Novčani horoskop za proljeće 2026: Neki znakovi dobijaju šansu života, ali jedan rizikuje sve

Astrologija ukazuje na period u kojem će se više nego ranije tražiti hrabrost, prilagodljivost i spremnost na nove poslovne modele. Uticaj planeta naglašava preduzetništvo, onlajn poslove i nove izvore prihoda.

Ovan

Ovnovima počinje period u kojem će posao i lični identitet biti snažno povezani. Proleće donosi prilike za pokretanje sopstvenih projekata, ali i potrebu za jasnim finansijskim planiranjem.

Mogući su i sukobi sa autoritetima ako osećaju da ih neko koči.

Bik

Bikove očekuju veće finansijske promene.

Iako prihodi mogu rasti kroz manje projekte, marketing ili onlajn aktivnosti, ovaj period pokreće i duboko preispitivanje odnosa prema novcu. Mnogi Bikovi razmišljaće o novim načinima zarade.

Blizanci

Za Blizance proleće donosi nestabilnost. Postoji mogućnost povećanja prihoda, ali i naglih promena posla ili okruženja. Ključ uspeha biće u pregovorima i spremnosti da jasno odrede cenu svog rada.

Rak

Rakovi ulaze u jedan od povoljnijih finansijskih perioda. Samopouzdanje raste, a mogu se pojaviti nove poslovne ponude ili prilike za napredovanje. Ipak, biće potrebno izaći iz zone komfora.

Lav

Lavovi mogu graditi stabilan finansijski rast, ali kroz dugoročne i promišljene poteze. Ulaganje u obrazovanje i nove veštine može doneti značajan profit u budućnosti.

Devica

Devicama novac dolazi kroz timski rad i saradnju. Projekti sa grupama ljudi ili onlajn zajednicama mogu doneti konkretan finansijski napredak, ali će biti potrebno jasno definisati finansijske obaveze.

Vaga

Vage mogu doživeti karijerni rast i veću vidljivost u poslu. Međutim, odnosi sa partnerima i saradnicima biće testirani, posebno kada je reč o podeli novca i odgovornosti.

Škorpija

Škorpijama finansijske prilike dolaze kroz znanje, edukaciju i saradnju sa inostranstvom. Ipak, moraće bolje organizovati svakodnevni rad kako bi izbegle preopterećenje.

Strelac

Strelčevi ulaze u period rizičnih ulaganja. Postoje mogućnosti za veće projekte ili investicije, ali će biti važno razlikovati pametan rizik od nepromišljenih poteza.

Jarac

Jarčevi finansijski napredak mogu ostvariti kroz partnerstva i važne poslovne ugovore. Pitanja doma i nekretnina takođe mogu igrati važnu ulogu u budžetu.

Vodolija

Vodolije mogu očekivati povećan obim posla i rast prihoda, ali uz veći pritisak i odgovornost. Ključ uspeha biće u učenju novih veština i jasnoj komunikaciji.

Ribe

Ribama proleće donosi finansijski “reset”. Mnogi će želeti da promene posao ili način zarade. Kreativni projekti i hobiji mogli bi postati neočekivan izvor prihoda, prenosi Novi.

Facebook komentari