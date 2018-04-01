Iznenađujući proizvod zbog kojeg biste mogli ostati trudni ako mu istekne rok trajanja: Nije riječ o kondomu

Stručnjaci upozoravaju da korištenje lubrikanta kojem je istekao rok trajanja može povećati trenje, dovesti do pucanja kondoma i neželjene trudnoće ili spolno prenosivih infekcija.

Ističu da je lubrikant jedan od najvažnijih seksualnih pomagala jer smanjuje trenje i pojačava užitak, ali naglašavaju da proizvod može postati rizičan nakon isteka roka trajanja. Preporuka je da se prije upotrebe uvijek provjeri deklaracija kako bi se izbjegla oštećenja kondoma i zdravstvene posljedice, prenosi Metro.

Farmaceut Alex Pearson objašnjava da su lubrikanti osmišljeni da smanje trenje između kondoma i kože te da, ako se nakon isteka roka trajanja razgrade, osuše ili promijene teksturu, više ne funkcionišu kako bi trebali.

Smanjena podmazanost dovodi do jačeg trenja tokom odnosa, što dodatno opterećuje materijal kondoma. Kada se pravilno koriste, kondomi su vrlo efikasni u sprječavanju trudnoće, ali u svakodnevnoj upotrebi, zbog ljudskih grešaka i neadekvatne upotrebe, ta zaštita može biti znatno manja.

Prema Pearsonu, iako su kondomi dizajnirani da izdrže trenje pri seksualnoj aktivnosti i većina ih je unaprijed podmazana, oni nisu neuništivi. Ako trenje poraste zbog nedovoljne količine lubrikanta, raste i rizik da se kondom previše rastegne ili pukne. Dodatni problem je što lubrikant nakon isteka roka može brže da se osuši ili da ne stvori ravnomjeran, gladak sloj, čime se povećava mogućnost oštećenja zaštite.

Ljekarka Sima Al Asad napominje da vrsta lubrikanta takođerr utiče na sigurnost. Lubrikanti bazirani na silikonu ili vodi općenito se smatraju sigurnim za upotrebu s lateks kondomima, dok proizvodi na bazi ulja, poput vazelina, baby ulja ili masažnih ulja, mogu oslabiti lateks i povećati rizik od pucanja. Ako se, međutim, odabere odgovarajući lubrikant i pravilno koristi, on može dodatno poboljšati djelovanje kondoma smanjenjem trenja i većom udobnošću.

Kada je riječ o prepoznavanju isteka roka trajanja, najpouzdaniji pokazatelj je datum isteka naveden na pakovanju. Neki proizvodi imaju ispisan tačan mjesec i godinu, dok drugi koriste simbol otvorene posudice uz broj mjeseci, najčešće šest ili 12, tokom kojih je proizvod upotrebljiv nakon otvaranja. Ako datum nije naznačen, savjetuje se oslanjanje na druge znakove promjene.

Pearson navodi da su promjene u teksturi jedan od najčešćih pokazatelja da lubrikant više nije ispravan. Ako postane neuobičajeno gust, ljepljiv, zrnast ili se počne razdvajati, vjerovatno više ne obavlja svoju funkciju stvaranja glatkog, ujednačenog zaštitnog sloja. Miris i boja takođe mogu ukazivati na kvarenje, iako je ponekad teško uočiti razliku, jer lubrikanti bazirani na vodi mogu imati izraženiji miris, dok silikonski uglavnom gotovo da nemaju miris.

Opće pravilo koje stručnjaci preporučuju jeste da se proizvod ne koristi ako se uoči bilo kakva sumnjiva promjena ili neugodan osjećaj. U slučaju pojave iritacije, peckanja ili crvenila nakon upotrebe, savjetuje se odmah prekinuti korištenje i potražiti savjet farmaceuta ili ljekara.

Sima smatra da je šteta što se lubrikant često zanemaruje u svakodnevnoj seksualnoj rutini i naglašava da ga treba posmatrati kao dio brige o seksualnom zdravlju, a ne samo kao nešto za posebne prilike. Prema njenim riječima, pravilno odabran i korišten lubrikant može učiniti seksualni odnos ugodnijim, a istovremeno doprinijeti većoj sigurnosti.

Lubrikant nije koristan samo tokom penetrativnog odnosa. Dodatna vlažnost može pojačati užitak i prilikom masturbacije. Smanjenjem trenja i sprječavanjem nelagode ili bolova, osoba se može u potpunosti usmjeriti na zadovoljstvo, pod uslovom da je proizvod ispravan, odgovarajuće vrste i pravilno primijenjen.

