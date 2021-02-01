Ogroman novčani uspjeh od 16. marta: 5 znakova horoskopa naplatiće hrabrost u proljeće

Astrološko proljeće 2026. godine obećava da će biti izdašno kada su u pitanju prilike. Period od 16. marta do 28. aprila izgleda posebno perspektivno za finansijske odluke i hrabre korake.

Mars i Venera izlaze iz napetih faza, a Jupiter pojačava teme rasta i širenja.

U ovom nebeskom kontekstu, pet znakova horoskopa dobija posebno zanimljive šanse za finansijski skok.

Dok će neki razmišljati odakle da uzmu novac, drugi će jednostavno ući u tok novca i izaći iz njega sa sasvim drugačijim ciframa na računima.

1. Ovan

Ovnovi će prvi osjetiti vjetar promjena. Sa prelaskom Neptuna u njihov znak, pojačava se želja da djeluju neuobičajeno. Druga polovina marta postaje tačka ponovnog starta. Novac može doći kroz novi projekat, promjenu pozicioniranja ili pokretanje ideje koju su ranije odlagali. Važno je da ne igraju na skromnost. Hrabrost u ovom periodu brže se isplati nego obično.

2. Blizanci

Blizanci od 18. marta do 20. aprila 2026. ulaze u fazu aktivnih pregovora i širenja kontakata. Jupiter podržava teme učenja, medija, komunikacija i online projekata. Finansijska sreća bit će usko povezana sa sposobnošću da se govori i dogovara. Bilo koji format koji uključuje publiku, tekstove, nastupe ili posredovanje može donijeti značajan prihod. Glavno je da se ne rasipaju i da dogovore dovedu do konkretnih rezultata.

3. Lav

Lavovi dobijaju svojih pet minuta od 22. marta pa sve do 25. aprila 2026. Venera pojačava njihovu ličnu privlačnost i društveni utjecaj. U ovom periodu posebno dobro funkcionišu projekti u kojima Lav nastupa kao lice brenda ili javna ličnost. Moguće su povoljne ponude za saradnju, unapređenja ili uspješne transakcije. Vanjski sjaj i unutrašnje samopouzdanje direktno se odražavaju na brojke na računu.

4. Škorpija

Škorpije osjećaju finansijski uspon u periodu od 20. marta do 28. aprila 2026. kroz partnerstva i zajedničke projekte. Astrološka situacija pogoduje privlačenju resursa drugih ljudi. Investitori, poslovni savezi i veliki klijenti mogu odigrati odlučujuću ulogu. Važno je da budu spremne na otvoren dijalog i da ne pokušavaju sve kontrolisati samostalno. U tom slučaju finansijska dinamika može prijatno iznenaditi.

