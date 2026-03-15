Ko će se zaljubiti do kraja mjeseca? Zvijezde imaju jasne favorite

Hoće li vam srce do kraja mjeseca brže zakucati zbog nekoga novog? Prema astrološkim prognozama, posljednji dani mjeseca donose snažnu romantičnu energiju koja bi nekim znakovima mogla potpuno promijeniti ljubavni život. Planeti su posebno naklonjeni susretima, flertu i neočekivanim emocijama, a nekoliko horoskopskih znakova ima znatno veće šanse da se zaljubi nego ostali. Zvijezde, čini se, ovoga puta imaju jasne favorite.

Rak

Rak bi mogao doživjeti jedno od onih poznanstava koja počnu sasvim slučajno, a vrlo brzo prerastu u nešto ozbiljnije. Emocionalni i intuitivni Rakovi osjetit će snažnu povezanost s osobom koju upoznaju u narednim tjednima. Ono što u početku može izgledati kao bezazlen razgovor ili spontani susret lako bi se moglo pretvoriti u početak lijepe ljubavne priče.

Vaga

I za Vage dolazi razdoblje u kojem će romantika biti u prvom planu. Ovaj znak ionako prirodno gravitira ljubavi i partnerstvu, a krajem mjeseca mogli bi upoznati osobu koja će ih potpuno očarati. Posebno su naglašene prilike za nova poznanstva kroz društvene događaje, izlaske ili čak preko prijatelja.

Strijelac

Strijelci, koji često djeluju kao da im sloboda znači više od svega, mogli bi se iznenaditi vlastitim osjećajima. Susret s osobom koja dijeli njihove interese i pogled na život mogao bi u njima probuditi emocije koje nisu očekivali. Upravo spontanost, koja je Strijelcima inače zaštitni znak, ovoga puta mogla bi ih dovesti ravno u novu romansu.

Ribe

Ni Ribe nisu imune na ljubavne preokrete. Njihova romantična priroda posebno će doći do izražaja u danima koji slijede, a moguć je susret s osobom koja će ih inspirirati i emotivno dirnuti. Za Ribe će to biti ona vrsta povezanosti koja se osjeti gotovo odmah, piše index.

