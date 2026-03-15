Najtačniji tarot horoskop za narednu sedmicu: Evo kome će ova sedmica biti presudna

Najtačniji tarot horoskop za narednu nedelju od 16. do 22. marta za vaš horoskopski znak podstiče nas da ostvarimo svoje najdublje snove i napredujemo sa novim elanom.

Karta Budala i Dama štapova koje iskaču iz špila unazad pokazuje da nećemo samo zahtevati poštovanje za sav trud koji smo uložili, već i da ćemo proglasiti svoje pravo da se zabavimo i uživamo u svom mladalačkom duhu.

Ove nedelje nećemo dozvoliti nikome da nam izvlači tepih ispod nogu niti da nam govori kako da živimo svoje živote. Očekujte da ćete saopštiti svoj stav sredinom nedelje između 19. i 20. marta kada se Mlad Mesec i Merkur igraju u Ribama dok dočekujemo prolećnu ravnodnevicu i sezonu Ovna.

Ovo je odlična nedelja da ostvarimo svoje najdublje fantazije u svakodnevnom životu dok napredujemo sa nezasitom strašću i živom svrhom. Nedeljni tarot horoskop vašeg astrološkog znaka otkriva tačno šta nas čeka u narednih sedam dana.

Ovan (21. mart – 19. april)

Tarot karta ove nedelje za Ovna je As pehara. Ona donosi upozorenje da se pripremite. Spremni ili ne, nešto ili neko stiže do vas, posebna isporuka koja je vaše i koju ne možete vratiti. Nedelja počinje opadajućim polumesecom u Ribama između 16. i 17. marta, podstičući vas da se prepustite onome što ste tražili od univerzuma. Ako je Ovan vaš znak u podizanju, ovo se dešava u vašoj 12. kući i odnosi se na tajni san ili želju koju je vaše srce stvorilo.

Bik (20. april – 20. maj)

Tarot karta za Bika je As štapova. Ova karta pokazuje želju koju nameravate da ostvarite. Nešto ili neko ispunjava vaš um i srce tolikom strašću da morate to imati. Planirate da to postane vaše, posebno tokom rastućeg polumeseca u Ovnu i početka sezone Ovna 20. marta. Ako ste Bik u ascendentu, ova energija aktivira vašu 12. kuću, otkrivajući ljubav ili strast koju ste krili.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Tarot karte za Blizance su 6 mačeva i 2 pehara obrnute. Ova nedelja donosi vreme za promenu, rezultat neispunjavanja obaveza od strane drugih ili neočekivanih promena pravila. Više nećete lagati sebi i uklanjate se iz situacija koje vas ne ispunjavaju između 18. i 20. marta. Ako je Blizanci vaš znak u usponu, ova energija se događa u vašoj 11. kući i odnosi se na udaljavanje od toksičnih prijatelja ili organizacija.

Rak (21. jun – 22. jul)

Tarot karte za Raka su Vitez štapova obrnut i 9 pentakla. Ovo je vreme da proslavite život po sopstvenim pravilima i date prioritet sebi i svojim osećanjima. 21. marta, kada rastući polumesec pređe iz Ovna u Bika, osećaćete zadovoljstvo zbog svoje odluke. Ako je Rak vaš znak u usponu, energija se manifestuje u vašim 10. i 11. kući, fokusirajući se na vašu reputaciju i društvene mreže koje su vam važne.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Tarot karte za Lava su As mačeva, obrnuta dvojka mačeva i obrnuti Paž mačeva. Ove karte ukazuju na osećaj zaglavljenosti ili kontrole u mislima. As mačeva zajedno sa obrnutim kartama pokazuje potrebu da izrazite ono što ste skrivali, posebno između 16. i 17. marta. Rastući polumesec u Biku 22. marta donosi želju da čujete realne namere i vidite rezultate. Ako je Lav vaš znak u usponu, energija se odvija u 7., 8. i 10. kući, ukazujući na promene u odnosima i društvenom statusu.

Djevica (23. avgust – 22. septembar)

Tarot karte za Djevicu su Budala obrnuta i 7 pentakla. Ove karte ukazuju da ne planirate da prestanete sa svojim aktivnostima bez obzira na mišljenja drugih. Mladi Mjesec u Ovnu 19. marta pruža vam priliku da izrazite svoj novi identitet. Ako je Djevica vaš ascendent, energija se pokreće u vašoj 8. kući, fokusirajući se na komunikaciju sa romantičnim partnerom i ono što očekujete od veze.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Tarot karta za Vagu je As pehara. Ova karta odražava sličnu energiju kao i kod Ovna, naglašavajući želju za zaokruživanjem stvari tokom mladog Meseca u Ovnu 19. marta i početka sezone Ovna 20. marta. Ako je Vaga vaš ascendent, energija aktivira 7. kuću veza i donosi ispunjenje želja koje ste tražili.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Tarot karte za Škorpiju su 7 štapova obrnut i 7 mačeva. Broj 7 se ponavlja, ukazujući na završavanje igrica i preispitivanje ljubavi. Ova energija se pojavljuje početkom nedelje, sa željom da obnovite situaciju, ali do 17. marta spremni ste da prekinete ako je potrebno. Ako je Škorpija vaš znak u usponu, energija se manifestuje u 5. i 6. kući, fokusirajući se na lični rast.

Strijelac (22. novembar – 21. decembar)

Tarot karte za Strelca su 4 mača i Sud. One sugerišu da napravite pauzu i opustite se, što je u skladu sa opadajućim polumesecem u Ribama 17. marta. Ako je Strelac vaš znak u usponu, energija se odvija u 4. kući i utiče na porodični i kućni život.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Tarot karta za Jarca je Snaga obrnuta. Poruka je da budete hrabri i istrajni. Rastući polumesec u Biku 22. marta nagrađuje vaš trud i namere. Ako je Jarac vaš znak u usponu, energija se manifestuje u 5. kući, obećavajući zadovoljstvo.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Tarot karte za Vodoliju su Budala obrnuta, Snaga i Mesec. Ove karte ukazuju da su svi pogledi usmereni na vaše izbore i da vas ljudi posmatraju s divljenjem zbog vaše hrabrosti i snage. Energija je u skladu sa rastućim polumesecem koji prelazi iz Ovna u Bika 21. marta i aktivira vašu 3. i 4. kuću, podstičući vas da delite znanje koje ste stekli kroz život.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Tarot karta za Ribe je Dvojka štapova. Ova karta vas podstiče da napravite sledeći korak u ostvarivanju svojih planova. Rastući polumesec u Ovnu 21. marta donosi energiju da delujete sa pozitivnim osvrtom na prethodne korake i bolje brinete o sebi i svojim odnosima. Ako je Riba vaš znak u usponu, energija se manifestuje u 2. kući, ističući vaše vrednosti i samopoštovanje.

Facebook komentari