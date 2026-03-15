Sredina marta se ne šali: Ovakve preokrete ne možete ni da zamislite, 4 znaka bolje da se pripreme

Sve se mijenja u Zodijaku. Iako je mart sinonim za dolazak proljeća, sezona ljubavi bi ove godine mogla da donese obrte. Naredne nedjelje biće posebno intenzivne. Na kosmičkom nivou, suprotstavljene energije nas motivišu da donosimo radikalne odluke.

Neki podvlače crtu: zbog čega žale? Šta bi bilo da se priča drugačije odvila? Drugi pak doživljavaju promjenu u svojoj viziji ljubavi.

Retrogradni Merkur nas tjera na razmišljanje. Saturn i Neptun nas savetuju da delamo, da se usudimo da raskinemo sa klasičnim obrascima. Šta možemo da promijenimo kako bismo se osjećali bolje? Trenutni raspored planeta izaziva neverovatne potrese u našim ljubavnim životima.

Sredina marta potpuno mijenja način na koji volimo

Iako proljeće koje nam stiže obično donosi ojsećaj obnove, ples planeta u Ovnu daje posebnu notu načinu na koji volimo i povezujemo se sa drugima, objašnjava astrolog Pola Von Grut za Elle. Emotivni nagoni postaju iskreniji, a ponekad i oštriji. Želja se iskazuje bez okolišanja. Strast se budi, srca se oslobađaju i lakše izražavaju ono što su dugo pokušavala da sakriju.

Međutim, kada se Venera susretne sa Saturnom, Saturn je taj koji ostavlja svoj pečat: on otežava, hladi i suočava nas sa realnošću. Veze tada mogu delovati zahtevnije, obojene nepovjerenjem ili strahom od odbijanja. Tada istina izlazi na videlo i donose se konkretne odluke. Sa ovakvim kosmičkim duom, više nema mesta za nejasnoće. Sa više elana preuzimamo odgovornost za ono što osjećamo.

Parovi koji su na klimavim nogama mogli bi konačno da stave tačku na svoju priču.

Nedefinisani odnosi dobijaju epilog: ili se obavezujete ili prekidate svaki kontakt.

U najstabilnijim vezama, uspješno prelazite na sljedeći nivo.

Bez obzira na to u kojoj se situaciji nalazite, Venera u Ovnu vas poziva da napravite selekciju. Vrijeme je da rekalibrirate sve što je potrebno kako biste bolje napredovali. Ipak, astrolog Evan Netanijel Grim upozorava: ako u narednim danima upoznate nekoga, to bi na prvi pogled moglo da se završi razočaranjem. Međutim, zahvaljujući Saturnu, gospodaru reda, vremena i strukture, to poznanstvo može prerasti u nešto izuzetno stabilno. Ova planeta nas podstiče da realnije sagledamo svoje potrebe.

Promjene za 4 znaka

Iako će svi znakovi Zodijaka osetiti potrebu da raščiste stvari, neki će se naći direktno u središtu ciklona.

Ovan je, sasvim logično, u centru pažnje. Ovo je povoljan period da jasno kažete šta zaista želite i da prestanete da održavate lažnu harmoniju koja vam više ne prija. Venera pojačava vaš magnetizam i vašu ambiciju da se pokažete onakvima kakvi jeste, bez uljepšavanja istine.

Za Raka, određeni odnosi mogu djelovati manje strpljivo i nježno nego inače. Možda je to samo poziv na direktniju iskrenost. Ono što vam voljeni govore u lice moglo bi da vam znači mnogo više od onoga što inače ublažavaju kako bi vas zaštitili.

Što se tiče Vage, glavno pitanje koje se postavlja jeste: postoje li stvari koje zaista želite da izgovorite u svojim vezama, ali ste ih do sada ublažavali zarad udobnog mira? Venera u Ovnu vas poziva na iskrenost, ne na brutalnost. Bilo da su u pitanju ljubavni ili prijateljski odnosi, ovo je period kada hemija može da procveta, pod uslovom da pokažete malo hrabrosti.

Konačno, za Jarčeve, Venera bi mogla da izazove blagi potres na emotivnom planu kroz razgovor koji ruši dosadašnji poredak, sa ciljem da vas učini snažnijim i poštenijim, piše naj žena.

