Novčanici se pune: Proljeće donosi ozbiljan priliv, ova 2 znaka će biti sretne ruke

Postoje velike šanse da će vaše finansije doživjeti pravi procvat do početka leta, ukoliko pripadate jednom od ova dva horoskopska znaka. Iako proljeće 2026. godine donosi astrološke turbulencije i neočekivane preokrete, ovaj kosmički duo je na sigurnom putu da znatno uveća svoj kapital. Ukoliko niste među ovim srećnicima, prosljedite tekst prijateljici koja jeste i podsetite je da vas časti luksuznom večerom.

Kosmički sklad donosi finansijski procvat ovim znakovima

Već možemo da zamislimo njihov osmijeh. Jedini horoskop koji Bikovi zapravo žele da pročitaju jeste onaj koji im predviđa da će novac sam pronalaziti put do njihovih bankovnih računa. Sreća ih neće napustiti. Ovo je ipak njihova vladajuća sezona, a ovaj zemljani znak posjeduje urođen talenat da umnoži sve što mu padne pod ruku, bilo da su u pitanju finansije ili umetnička dela. Ovo proljeće donosi neverovatnu magiju, jer se Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, spaja sa Venerom koja vlada materijalnim dobrima, i to upravo u znaku Bika. Zahvaljujući ovom moćnom duetu, biće ispunjeni optimizmom i spremni da preuzmu inicijativu kako bi uvećali svoje bogatstvo.

Još jedan znak zodijaka može da računa na naklonost zvijezda. Djevica direktno profitira od dobrih vibracija koje se prelivaju iz znaka Bika, te sjajne prilike prosto padaju pred nju. Ovo je kosmička blagodat nakon prilično iscrpljujuće zime. Šta je to ponovo pokrenulo tok obilja? Uran se vraća u znak Blizanaca i donosi preokret u životu Djevice. Paradoksalno, upravo iz te nestabilnosti rađaju se zlatne prilike. Planeta inovacija oslobađa ih okova prošlosti i usmerava ka novim i kreativnim projektima.

Najvažniji prolećni datumi za vaš bankovni račun

2. i 3. april, a zatim od 8. do 19. aprila. Povoljan ugao između Jupitera i Venere polako, ali sigurno, privlači dobru sreću ovim strpljivim i pragmatičnim znakovima. Oni se mogu osloniti na svoj instinkt koji ih uvijek vodi ispravnim putem.

Oko 23. aprila. Spajanje Venere i Urana, kao i snažan uticaj Plutona u Vodoliji, nagovještavaju iznenadan, ali presudan događaj koji Biku i Devici donosi inovativne prilive novca. Prisutna je i blaga doza nepredvidivosti, pa je ovo trenutak u kojem se igra na sve ili ništa.

Od 9. do 16. maja. Ovo je vrhunac vaše finansijske sezone. Tokom navedenih dana, čitav niz planeta se udružuje kako bi Biku doneo novčani bonus. Savez Merkura i Sunca sa Venerom u Blizancima sugeriše da bi trebalo da diverzifikujete svoje izvore prihoda ili da stupite u kontakt sa uticajnim ljudima.

9. jun. Ovaj dan donosi veliko finale za bankovne račune ova dva zemljana znaka. Venera i Jupiter susreću se na istom stepenu u Raku, njihovom prijateljskom znaku, i to u savršenoj harmoniji sa Mjesecom koji simbolizuje plodnost i Marsom u Biku, što ukazuje na pametne i isplative finansijske poteze, piše naj žena.

