Najtačniji nedeljni horoskop za period od 16. do 23. marta: Mlad Mjesec u Ribama donosi promjene

Pogledajte šta vam donosi najtačniji sedmični horoskop za period od 16. do 23. marta 2026. godine. Mladi Mjesec u Ribama imat će veliki uticaj na naše živote.

Ove sedmice ključni uticaji su Mladi Mjesec u Ribama 18. marta, kraj retrogradnog Merkura 20. marta, kao i ulazak Sunca u Ovna 20. marta, što donosi prelaz iz konfuzije u konkretniju akciju.

I dalje su snažni uticaji Marsa u Ribama i Venere u Ovnu, pa se smjenjuju pojačana intuicija, emotivni impulsi i potreba da se presiječe ono što više nema smisla.

Ovan – zastoji, odlaganje i nervoza

Posao – Početak sedmice vam donosi zastoje, odlaganja i nervozu zbog retrogradnog Merkura, naročito u komunikaciji sa saradnicima.

Mladi Mjesec u Ribama pokreće vašu zonu tajni i unutrašnjih dilema, pa ćete neke važne poslovne odluke donositi iza kulisa. Od 20. marta, ulaskom Sunca u vaš znak, vraća vam se energija i inicijativa.

Ljubav – Venera u vašem znaku i dalje vas čini izuzetno privlačnim, ali ćete do kraja sedmice morati razjasniti odnos koji je neodređen. Moguće je novo poznanstvo koje počinje naglo i veoma strastveno.

Zdravlje – Osjetljivo zbog stresa.

Bik – nove ideje i saradnja preko prijatelja

Posao – Fokus je na planovima za budućnost, kontaktima i ljudima koji vam mogu pomoći da napredujete. Mladi Mjesec u Ribama donosi novu ideju ili saradnju preko prijatelja. Ipak, do 20. marta budite oprezni s dogovorima i finansijskim procjenama.

Ljubav – Emocije držite u sebi više nego inače. Venera u Ovnu može aktivirati tajnu simpatiju ili odnos koji nije sasvim jasan. Kraj sedmice donosi potrebu da presiječete ono što vas opterećuje.

Zdravlje – Slabije.

Blizanci – novo poglavlje na poslu

Posao – Ova sedmica vam donosi važna preispitivanja u vezi s karijerom. Mladi Mjesec u Ribama otvara novo poglavlje na poslovnom planu, ali zbog retrogradnog Merkura još nije vrijeme za brzoplete poteze. Poslije 20. marta mnogo toga postaje jasnije.

Ljubav – Privlače vas osobe koje su direktne, harizmatične i drugačije od vašeg uobičajenog tipa. Moguća je romansa kroz društvo, izlaske ili preko prijatelja.

Zdravlje – Promjenljivo.

Rak – jače emocije

Posao – Mars u Ribama vam i dalje donosi motivaciju, inspiraciju i želju da proširite horizonte. Mladi Mjesec u Ribama može donijeti odluku o putovanju, usavršavanju ili novom pravcu razvoja. Ipak, provjeravajte dokumente i sve što potpisujete do kraja retrogradnog Merkura.

Ljubav – Vaše emocije se pojačavaju, ali ćete željeti više sigurnosti nego avanture. U drugom dijelu sedmice moguća je važna poruka ili susret koji mijenja vaš pogled na jedan odnos.

Zdravlje – Bolje.

Lav – flert na vidiku

Posao – Finansije su u centru pažnje, kaže vaš najtačniji sedmični horoskop za ovu sedmicu. Mladi Mjesec u Ribama otvara pitanja dugova, ulaganja, podijeljenih troškova ili novca koji čekate. Potrebno je da budete racionalni i da ne žurite s odlukama do kraja sedmice.

Ljubav – Venera u Ovnu vam prija i donosi pojačanu strast, flert i želju za osvajanjem. Slobodni Lavovi mogu upoznati nekog na putu, kroz obrazovanje ili preko interneta.

Zdravlje – Osjetljivo.

Djevica – poslovna partnerstva i ljubav

Posao – Poslovna partnerstva dolaze u prvi plan. Mladi Mjesec u Ribama mijenja odnos s važnim saradnicima i donosi početak nove poslovne priče, ali tek nakon 20. marta možete očekivati konkretnije rasplete. Do tada je potrebno više strpljenja.

Ljubav – Ovo je jedna od važnijih sedmica za vaš emotivni život. Partnerstvo prolazi kroz novu fazu, a ono što nije stabilno može doći na ozbiljan test. Slobodne Djevice mogu ući u odnos koji djeluje sudbinski.

Zdravlje – Slabije.

Vaga – mnogo obaveza na poslu

Posao – Vaš najtačniji sedmični horoskop za ovu sedmicu donosi vam mnogo obaveza, ali i potrebu da reorganizujete svakodnevicu. Mladi Mjesec u Ribama pokreće pitanja posla, kolegijalnih odnosa i navika koje više ne funkcionišu. Krajem sedmice lakše ćete donijeti odluku šta mijenjate.

Ljubav – Venera u Ovnu aktivira vaše partnersko polje i donosi uzbuđenja, ali i napetost. Moguće je da partner bude impulsivan ili da vas neko potpuno iznenadi svojim nastupom.

Zdravlje – Osjetljivo.

Škorpija – ostavljate jači utisak

Posao – Kreativnost vam raste, a Mars u Ribama daje dodatnu snagu da istrajete u onome što ste zamislili. Mladi Mjesec u Ribama donosi novu inspiraciju, projekat ili poslovnu ideju koju ćete željeti razvijati narednih sedmica.

Ljubav – Ovo je jedna od boljih sedmica za emocije. Imate pojačan magnetizam i lako ostavljate utisak. Zauzete Škorpije mogu obnoviti strast, dok slobodne ulaze u veoma intenzivnu priču.

Zdravlje – Dobro.

Strijelac – zdravlje lošije zbog umora

Posao – Fokus je na privatnim i porodičnim pitanjima koja mogu uticati na karijeru. Neki planovi se odgađaju, ali ne bez razloga. Mladi Mjesec u Ribama donosi novu situaciju vezanu za dom, prostor ili porodični dogovor.

Ljubav – Venera u Ovnu vam donosi više romantike, zabave i želje za uzbuđenjem. Moguć je neočekivan susret ili obnavljanje kontakta s osobom koja vam je već bila važna.

Zdravlje – Lošije zbog umora.

Jarac – komunikacija, razgovori i papirologija

Posao – Komunikacija, pregovori i papirologija bit će najvažniji segment ove sedmice. Mladi Mjesec u Ribama donosi nove razgovore, kraća putovanja ili vijest koja mijenja vaše planove. Ipak, zbog retrogradnog Merkura ne žurite s konačnim zaključcima.

Ljubav – Partner će tražiti više pažnje i otvorenosti. Slobodni Jarčevi mogu započeti zanimljivu prepisku koja se brzo razvija u nešto više.

Zdravlje – Stabilnije.

Vodolija – finansijska tema

Posao – Novac i lične vrijednosti dolaze u prvi plan. Mladi Mjesec u Ribama donosi novu finansijsku temu, mogućnost dodatne zarade ili potrebu da drugačije rasporedite troškove. Poslije 20. marta lakše dolazite do konkretnog dogovora.

Ljubav – Venera u Ovnu pojačava flert, dopisivanje i susrete. Bit ćete otvoreniji za komunikaciju i spontana poznanstva. Zauzeti pripadnici znaka rješavaju nesporazum razgovorom.

Zdravlje – Dobro.

Ribe – imate posebnu harizmu

Posao – Ova sedmica je veoma važna za vas jer Mladi Mjesec u Ribama pada u vaš znak i otvara potpuno novi ciklus. Mars u vašem znaku daje vam energiju, borbenost i fokus, ali retrogradni Merkur vas još upozorava da ne donosite ishitrene odluke prije kraja sedmice. Poslije 20. marta dobijate jasniji pravac.

Ljubav – Zračite posebnom harizmom i mnogi će obraćati pažnju na vas. Partnerstvo prolazi kroz transformaciju, a slobodne Ribe mogu upoznati osobu koja ostavlja jak utisak već na prvi susret.

Zdravlje – Promjenljivo, potreban je odmor, prenosi Novi.

