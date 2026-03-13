Koliko sna nam je potrebno ovisno o dobi?

Iako neki ljudi prirodno ostaju budni dulje, a drugi se bude vrlo rano, znanstvena istraživanja nude jasne smjernice o tome koliko sna treba različitim dobnim skupinama. Preporuke pomažu razumjeti koliko odmora tijelo treba kako bi pravilno funkcioniralo.

Prema smjernicama američke Nacionalne zaklade za spavanje (National Sleep Foundation), preporučeno trajanje sna razlikuje se ovisno o životnoj fazi:

Novorođenčad (0-3 mjeseca): 14-17 sati

Dojenčad (4-11 mjeseci): 12-15 sati

Mala djeca (1-2 godine): 11-14 sati

Predškolska djeca (3-5 godina): 10-13 sati

Školska djeca (6-13 godina): 9-11 sati

Adolescenti (14-17 godina): 8-10 sati

Odrasli (18-64 godine): 7-9 sati

Starije osobe (65+): 7-8 sati

Ove preporuke temelje se na istraživanjima koja povezuju trajanje sna s fizičkim i mentalnim zdravljem, piše Vogue. Ipak, riječ je o općim smjernicama jer se individualne potrebe mogu razlikovati.

Rizici nedovoljnog sna

Manjak sna povezan je s brojnim zdravstvenim problemima. Analiza objavljena u časopisu Journal of Clinical Sleep Medicine pokazala je da spavanje kraće od sedam sati po noći povećava rizik od srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2, pretilosti i depresije. Dugotrajna neispavanost može također narušiti koncentraciju i povećati rizik od nesreća.

Kako procijeniti treba li vam više sna

Koliko sna nekome treba ovisi o životnom stilu, razini stresa i kvaliteti samog sna. Ako se ujutro budite odmorni i tijekom dana imate dobru koncentraciju, vjerojatno spavate dovoljno. S druge strane, stalni umor, razdražljivost i pad koncentracije mogu biti znak da vam treba više sna.

Praćenje navika spavanja pomoću aplikacija ili pametnih uređaja može pomoći u razumijevanju vlastitog ritma sna. Stručnjaci također preporučuju odlazak na spavanje i buđenje u isto vrijeme svaki dan jer to pomaže stabilizirati prirodni tjelesni ritam.

Savjeti za kvalitetniji san

Za bolji san važno je stvoriti odgovarajuće okruženje i rutinu:

Spavaća soba trebala bi biti tiha, tamna i nešto hladnija.

Udoban madrac i jastuk mogu značajno poboljšati kvalitetu sna.

Pomaže opuštajuća rutina prije spavanja, poput čitanja, meditacije ili tople kupke.

Preporučuje se izbjegavanje kofeina i alkohola navečer.

Večera bi trebala biti lagana, a namirnice bogate triptofanom i melatoninom mogu pomoći opuštanju.

Dodaci prehrani s melatoninom ponekad se koriste za lakše uspavljivanje.

Facebook komentari