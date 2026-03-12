Svi drhte od petka 13, a njima se otvara nebo: Samo će jedan znak plivati u parama, dok drugima prijeti ozbiljan baksuz!

Prema astrološkim tumačenjima, određene kombinacije planeta i datuma mogu posebno snažno uticati na neke znakove.

Mnogi ljudi petak 13.doživljavaju kao dan koji donosi lošu sreću. U različitim kulturama ovaj datum prati niz vjerovanja i sujeverja, pa ga neki ljudi dočekuju sa dozom opreza. Ipak, astrologija sugeriše da ovaj dan ne mora svima donijeti negativnu energiju. Za pojedine znakove zodijaka mogao bi biti čak i veoma povoljan.

Prema astrološkim tumačenjima, određene kombinacije planeta i datuma mogu posebno snažno uticati na neke znakove. Ovog puta pažnja je usmerena na ljude rođene u znaku Strijelca. Smatra se da bi upravo ovaj horoskopski znak mogao imati najviše koristi od energije koju nosi petak 13. i da bi taj dan mogao donijeti neočekivane događaje koji menjaju tok stvari.

Strijelac je znak kojim vlada Jupiter, planeta koja se u astrologiji povezuje sa srećom, širenjem i povoljnim okolnostima. Zbog toga se za osobe rođene u ovom znaku često kaže da imaju poseban osjećaj za prilike i da ih život često vodi ka pozitivnim ishodima.

Upravo zato dan koji mnogi smatraju nesrećnim za Strijelčeve može imati potpuno drugačiji efekat. Energija tog datuma mogla bi ih podstaći da budu hrabriji, da donesu važnu odluku ili da prihvate priliku koju ranije nisu primetili.

To može biti iznenadna poslovna ponuda, uspešan razgovor, dobre vesti ili susret koji otvara nova vrata. Ponekad upravo neočekivani događaji donesu najveće promjene.

Strelčevi su poznati po tome što se retko povlače pred izazovima. Oni ne dopuštaju da ih strah ili sujevjerje sputavaju, već često biraju da probaju nešto novo i izađu iz zone komfora. Kada drugi oklevaju, Strelčevi su često spremni da naprave prvi korak, piše kurir.

Facebook komentari