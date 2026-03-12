Život postaje puno bolji za 4 horoskopska znaka do kraja marta

Iako je početak godine bio prilično izazovan, nakon nekoliko velikih astroloških promjena život će do kraja ožujka postati znatno bolji za četiri horoskopska znaka. Astrologinja Amy Demure objasnila je da ti znakovi prolaze kroz duboku životnu preobrazbu koja će ih zauvijek promijeniti te da odbacuju sve staro i rađaju se kao nove osobe, prenosi YourTango.

Ovan

Ovnovima život postaje ugodniji jer njihov ljubavni život do kraja ožujka prolazi kroz sudbinsku transformaciju. Prema riječima astrologinje Demure, razlog tome je Venera u njihovu znaku, koja se poravnava sa Saturnom i Neptunom, što znači da ljubav postaje stvarna i duhovno usklađena s njihovom višom svrhom.

Ako je veza predodređena da bude dugoročna, ovog će se mjeseca produbiti i dovesti do potpune predanosti. “Mnogi od vas ući će u ozbiljnu vezu, definirati svoj odnos ili ga podići na višu razinu na stabilan i zreo način”, pojasnila je. Dodala je da bi retrogradni Merkur mogao vratiti nekoga iz prošlosti s kim imaju neriješene stvari, no ovaj put imat će sposobnost sagledati tu osobu onakvom kakva doista jest.

Rak

Za Rakove počinje jedno od razdoblja najvećeg obilja u posljednjih nekoliko godina. Astrologinja Demure ističe da Jupiter u njihovu znaku kreće direktno i time pokreće petomjesečni ciklus ekspanzije koji će trajati sve do lipnja. To znači da će oni koji su marljivo radili biti nagrađeni napretkom u karijeri, priznanjem i financijskim poboljšanjem.

Ako su naučili lekcije u ljubavi, privući će stabilnost i predanost. “U idućih pet mjeseci otvara vam se snažna prilika za manifestaciju, stoga očekujte da će se sve namjere koje postavite i ostvariti”, poručila je Demure.

Djevica

Djevice prolaze kroz najveću preobrazbu od svih znakova jer se u njihovu znaku događa pomrčina Mjeseca. Astrologinja objašnjava da im ta snažna energija pomaže da se oslobode emocionalnog tereta i prekinu cikluse koji su ih sputavali u svim područjima života.

Ona verzija njih koja se osjećala blokirano i pristajala na manje konačno nestaje dok doživljavaju potpuni preporod. Iako je put bio težak, Djevice napokon postaju najbolja verzija sebe, koja ne pristaje na manje od onoga što zaslužuje.

Ribe

Kako energija tijekom ožujka bude prelazila iz njihova znaka u Ovna, život će Ribama postati znatno ugodniji. S obzirom na to da je Saturn konačno napustio njihov znak, “službeno su završili trogodišnji ciklus borbe i ograničenja”, objasnila je Demure. “A s mladim Mjesecom u Ribama ulazite u posve novo životno razdoblje”, dodala je.

To će im otvoriti nove prilike u ljubavi i financijama te potaknuti osobni rast. Pred njima je novi početak i ne bi smjeli dopustiti da im osobe iz prošlosti, poput bivših partnera ili prijatelja, pomrse planove. S retrogradnim Merkurom u njihovu znaku do 20. ožujka, mogu izabrati hoće li se s time nositi na drukčiji način ili će ponoviti stare obrasce, piše index.

