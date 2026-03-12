Jupiter završava retrogradni hod: Ova 3 horoskopska znaka od sredine marta će imati puno sreće…

Ako ste se posljednjih nedjelja osjećali kao da tapkate u mestu ili vam nedostaje vizija, stižu dobre vijesti. Nakon što Jupiter, planeta sreće, rasta i ekspanzije, završava svoj retrogradni ciklus koji je trajao od novembra 2025., kreće direktno i donosi dozu sreće i preokreta u životima nekih horoskopskih znakova. Dobićemo jasan odgovor na pitanje gde je vaše pravo mjesto, bilo u ljubavi, poslu ili životnoj situaciji, i gdje ste do sada samo trošili energiju.

Ovaj period takođe donosi razdvajanje bitnog od nebitnog. Vidjet ćete šta zaista može da raste, a čemu ste uzalud pridavali pažnju, ne dobijajući ništa zauzvrat. Kada ste na pravom mjestu, odluke se donose s lakoćom jer više nema unutrašnjeg otpora.

Dodatni vjetar u leđa stiže 20. marta, kada Merkurzavršava svoj retrogradni hod. Tada se unutrašnja jasnoća pretvara u konkretne odluke i dogovore koji konačno mogu da se realizuju.

Ovo je trenutak za novi početak, optimizam, toplije vreme i prilike koje nas teraju da sanjamo veće. Pogledajmo koji znakovi imaju najveći razlog za radost.

Ovan

Nervozu i stres proteklih nedelja zamenjuje talas unutrašnjeg mira. Nakon mjeseci napetosti, vaš mentalni prostor konačno dobija jasnoću. Ovo je idealno vrijeme za raščišćavanje odnosa, sada su oni nežniji i radosniji.

Oslobodite se pritiska da stalno morate nešto da dokazujete i uživajte sa svojim bližnjima, znajući da ste tačno tamo gdje treba da budete.

Savjet: iskoristite ovaj period za zdraviju i veseliju dinamiku u privatnom životu, ali pripazite na impulsivne odluke kada su u pitanju finansije. Venera je trenutno u vašem znaku i može naglo da podstakne želju za trošenjem.

Rak

Sada ste u centru kosmičkih dešavanja, Jupiter vam donosi stabilnu i tihu sreću. Ovo je idealan trenutak za unutrašnju obnovu, napunite baterije i konačno dobijete jasnu sliku o svojim finansijama.

Dugotrajna nesigurnost nestaje, a odluke koje su ranije delovale nemoguće sada su očigledne i jednostavne.

Ipak, pazite da emocije ne zadržavate u sebi — pustite ih napolje pre nego što izbije neočekivani talas osećanja, ali sa mjerom i obzirnošću prema drugima.

Vaga

Novo poglavlje je tu! Jupiterov retrogradni ciklus u vašem sektoru karijere služio je za introspektivna preispitivanja, a sada je vrijeme za akciju.

Direktan hod Jupitera u vašem sektoru karijere donosi talas optimizma i zamah za sve što je stagniralo od prošle jeseni. Ovo je vaš veliki korak napred.

Pravi uspjeh je onaj koji vas ispunjava i ima smisla, a ne samo prestiž. Ovo je i dobar trenutak da se zapitate: da li se zaista osjećate zadovoljno onim što radite?

Fokusirajte se na projekte koji vam znače i donose dobru energiju, ali nemojte donositi odluke samo na osnovu tuđeg mišljenja, piše Story.

Facebook komentari