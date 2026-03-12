Imate sreće: Sredina marta će biti velikodušna prema ova 3 znaka, želje se zaista ostvaruju

Nakon dugog retrogradnog ciklusa koji je počeo još u novembru 2025. godine, Jupiter planeta sreće, ekspanzije i rasta ponovo se kreće direktno.

,,Povratak” ove planete ne najavljuje samo dobru sreću, već i transformaciju naših ljubavnih odnosa i opšti napredak. Ovaj važan trenutak stiže neposredno prije proljeća i završetka retrogradnog Merkura, donoseći sa sobom optimizam i toplije vrijeme.

U nastavku otkrijte kojim horoskopskim znakovima direktan Jupiterov hod donosi posebno više sreće.

Ovan

Talas unutrašnjeg mira polako zamjenjuje nervozu koja je dominirala vašim životom proteklih nedjelja. Nakon mjeseci unutrašnje tenzije, nešto u vašem mentalnom prostoru konačno počinje da se smiruje i dobija jasniji oblik. Ova nedelja je idealna za razjašnjavanje odnosa koji sada poprimaju nežniji i radosniji ton.

Oslobođeni osjećaja da stalno morate nešto da dokazujete ili opravdavate, sada možete istinski da uživate sa onima koje najviše volite, uz dragocen osećaj da ste tačno tamo gde treba da budete. Iskoristite ovaj savršen trenutak za uspostavljanje nove, zdravije i vedrije dinamike u privatnom životu, ali budite oprezni zbog prisustva Venere u vašem znaku, jer ona može izazvati impulsivnost kada je u pitanju upravljanje finansijama.

Rak

Glavna zvijezda ovog kosmičkog povratka ste upravo vi. Nebo na neki način sada u potpunosti pripada vama, ali ta radost nije bučna, već stabilna, poput prirode koja se budi nakon duge zime. Iskoristite završetak sezone Riba da se istinski regenerišete i napunite baterije, jer vam zvijezde šalju poseban signal kada su u pitanju vaše finansije.

Nakon meseci neizvesnosti, konačno dobijate jasnu sliku o svojim resursima i onome što želite da zaštitite, pa će odluke koje su vam djelovale nemoguće sada postati očigledne i lake. Ipak, budite oprezni s emocionalnim nabojem koji ovaj preokret nosi i nemojte sve držati u sebi kako vaše reakcije ne bi naglo isplivale na površinu.

Vaga

Za vas se upravo otvara potpuno novo poglavlje, jer je Jupiterov retrogradni hod bio glavni izvor vaših preispitivanja o balansu između posla i privatnog života. 10. marta taj ciklus je zvanično završen i za vas je došlo vrijeme za ključne odluke. Jupiterov direktni hod u vašem sektoru karijere donosi vam novi talas optimizma, pa će sve ono što je od prošle jeseni stagniralo sada dobiti snažan zamah.

Ovaj period predstavlja vaš veliki skok napred i podseća vas da je pravi uspjeh onaj koji vas suštinski hrani i ima smisao, a ne samo prestiž. Zapitajte se kako se zaista osjećate povodom onoga što radite svakog dana i projektujte se u blisku budućnost kroz projekte koji vas uzbuđuju, ali pazite da odluke ne donosite isključivo na osnovu tuđeg mišljenja, savjetuje Elle.

Facebook komentari