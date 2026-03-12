Astrolog Ana Rusalkina upozorava: Ova dva znaka na proljeće 2026. čeka težak period

Proljeće 2026. donosi period promjena, novih početaka, ali i ličnih preispitivanja. Prema tumačenju đotiš astrološkinje i vastu eksperta Ane Rusalkine, određeni planetarni uticaji mogli bi posebno snažno da se odraze na dva horoskopska znaka.

Rusalkina objašnjava da položaj mesečevih čvorova, poznatih kao Rahu i Ketu, u đotiš astrologiji ima veliki uticaj na životne pravce i važne odluke. Kada se ovi takozvani „senkoviti“ planeti nađu u ključnim kućama horoskopa, često pokreću duboke promjene, izazove i lični rast.

Tokom proljeća 2026. godine, prema njenom tumačenju, Ovan i Vaga mogu se naći u periodu važnih lekcija i životnih preokreta.

Ovan

Ovnovi će tokom proleća osetiti snažnu potrebu za promjenama, većom vidljivošću i ostvarivanjem ambicija. Međutim, put ka tim ciljevima može donijeti i određene izazove. Ponekad će upravo strah od promjene ili izlaska iz zone komfora biti najveća prepreka.

U ljubavi se može javiti osjećaj zastoja ili monotonije. Neki Ovnovi mogu imati utisak da veza ne napreduje. Ipak, Rusalkina naglašava da upravo ovaj period može doneti priliku za produbljivanje odnosa kroz iskren razgovor, povjerenje i međusobno razumijevanje.

Vaga

Kod Vaga situacija može biti potpuno drugačija. One bi tokom ovog perioda mogle previše energije ulagati u partnera ili odnose sa drugima, zanemarujući sopstvene potrebe.

Astrološkinja savetuje da Vage pronađu ravnotežu između davanja i brige o sebi. Posvećenost partneru i bliskim ljudima jeste važna, ali je podjednako bitno da ne izgube sopstveni identitet.

Proljeće 2026. za Vage može biti vrijeme važnog ličnog uvida – shvatanja da sreća i stabilnost dolaze iz unutrašnje ravnoteže, bez obzira na to da li su u vezi ili same, piše naj žena.

Facebook komentari