Stiže mlad Mjesec u Ribama 19.3. i otvara novo poglavlje za 4 znaka Zodijaka!

Mlad Mjesec u Ribama 19.3.2026. događa se na samom kraju Zodijaka, na 28.–29. stupnju Riba, u ranim jutarnjim satima. To je trenutak kad se jedan veliki ciklus zatvara, a istodobno se priprema teren za novo poglavlje. Već sutradan Sunce prelazi u Ovna i otvara novu astrološku godinu, a u pozadini se odvija još jedna važna promjena: Merkur u Ribama završava retrogradno kretanje i sprema se krenuti naprijed.

Na nebu se stvara atmosfera razrješenja, otpuštanja i tihe hrabrosti. Saturn i Neptun stoje u konjunkciji u ranim stupnjevima Ovna, Uran je pri kraju Bika i u skladnom kontaktu s mladim Mjesecom, a Jupiter u Raku polako ubrzava nakon dugog retrogradnog hoda.

Sve skupa djeluje kao poziv da se okrenemo budućnosti, ali bez poricanja onoga što je bilo. Posebno snažno taj poziv osjećaju 4 znaka Zodijaka!

Bik

Bikovi već godinama imaju Uran u svom znaku, što je za stabilnu, zemljanu energiju često izazovno. Navike pucaju, planovi se mijenjaju, život ne dopušta pretjerano vezivanje za ono što je nekad bilo “zauvijek”. Mlad Mjesec u Ribama sada prelazi preko područja povezanog s prijateljima, grupama, suradnjama i dugoročnim željama. Uran iz Bika i mlad Mjesec u Ribama rade skladan kontakt pa se sve što se mijenja može složiti u nov, smisleniji obrazac.

Mnogi Bikovi će se u ovom razdoblju jasno pitati: s kim želim dalje, tko su moji ljudi, u kojim se zajednicama osjećam živo, a gdje više samo odrađujem naviku. Neki će ući u nove krugove – profesionalne ili duhovne – drugi će pokrenuti projekte koji se oslanjaju na online zajednicu, društvene mreže ili širu publiku.

Retrogradni Merkur u Ribama vraća stare kontakte i ideje. Netko s kim ste prije surađivali može se ponovno javiti, stari planovi mogu odjednom ponovno postati aktualni, ali sada uz drugačije uvjete. Vidite jasnije tko Vas podržava, a tko koristi Vašu stabilnost, strpljenje i pouzdanost bez stvarne ravnoteže.

Saturn i Neptun u Ovnu rade u pozadini, u vrlo osjetljivom dijelu Vaše karte koji govori o nesvjesnim obrascima, strahovima i onome što radite protiv sebe, a da toga niste sasvim svjesni. U razdoblju pred Vama razotkrivat će se stare sheme zbog kojih ste ostajali u krugovima koji su Vas zadržavali. Mlad Mjesec u Ribama nudi prvi konkretan korak: odabir okruženja u kojem se osjećate podržano, a ne iscrpljeno.

Jupiter u Raku daje podršku kroz komunikaciju, učenje, pisanje, kraća putovanja i povezivanje s ljudima iz regije ili susjedstva. Važne informacije, ugovori ili ponude mogu stići baš sada, u vrijeme oko mladog Mjeseca.

Za Bikove je ovo sretno razdoblje jer nagrađuje zrele odluke: napuštanje društvenih scenarija u kojima glumite stabilan stup za sve, a nitko nije stup za Vas, te ulazak u zajednice i projekte u kojima postoji stvarna razmjena.

Rak

Rakovi, mlad Mjesec u Ribama osjećaju kao širenje horizonta. Ribe aktiviraju područje Vašeg života povezano s vizijom, dugoročnim planovima, putovanjima, studijem i širim smislom. To može biti trenutak kada se pojavi ideja za selidbu, studij, online program, novu duhovnu praksu ili oblik rada koji Vas povezuje s inozemstvom.

Retrogradni Merkur u Ribama vraća Vas na stare snove koje ste nekad odložili sa strane jer “nije bilo vrijeme”. Možda ste nekad željeli studirati određenu temu, završiti edukaciju, napisati knjigu, podučavati, putovati ili raditi u internacionalnom okruženju. Sada se te ideje vraćaju u drugačijem kontekstu. Imate više iskustva, drugačiju sliku sebe i jasnije znate gdje ne želite trošiti energiju.

Saturn i Neptun u Ovnu ulaze u Vaše područje karijere i društvenog statusa. Sljedećih godina mnogi Rakovi mijenjat će način kako rade, gdje rade i kako se pozicioniraju u javnosti. Mlad Mjesec u Ribama daje uvod u taj proces: prvo se rađa slika, vizija, osjećaj u kojem smjeru želite ići, a tek kasnije dolaze konkretni koraci.

Jupiter u Vašem znaku donosi osjećaj da Vas život ipak drži. To ne znači da je sve idealno, ali podrška postoji: kroz ljude, kroz prilike, kroz unutarnji rast. Kad se Jupiter nalazi u Vašem znaku, lakše privlačite situacije u kojima imate prostora rasti. Pod uvjetom da pristanete izići iz poznatog kruga i prihvatiti ponudu koja traži malo više hrabrosti.

Za Rakove je ovo sretno razdoblje jer donosi kombinaciju emocionalne podrške i šire perspektive. Manje sputanosti, više osjećaja da život ima smisla i da se put koji se otvara pred Vama uistinu može živjeti.

Škorpion

Škorpioni su u prirodnom vodenom trigonu s Ribama pa mlad Mjesec djeluje kao duboka, ali meka promjena u području srca, kreativnosti i životne radosti. Aktivira se zona ljubavi, djece, hobija, stvaralaštva i svega što Vas čini živima.

Neki Škorpioni mogli bi osjetiti snažniji impuls za ulazak u novu vezu, produbljivanje postojeće ili za iskren razgovor o tome što im u ljubavnom životu više ne odgovara. Drugi će doživjeti da ih zovu novi projekti, kreativni rad, učenje vještina koje godinama “mame iz prikrajka”. Ovo je vrijeme kada se ne isplati ignorirati vlastite talente ili potiskivati želju za užitkom.

Jupiter u Raku podržava Vas kroz teme duhovnog rasta, putovanja i učenja. Novi svjetonazori, knjige, učitelji ili iskustva mogu pomoći da vidite koliko ste se promijenili i koliko je staroj verziji Vas bilo normalno pristajati na kompromise koje današnja verzija više ne može progutati.

Saturn i Neptun u Ovnu ulaze u Vaš sektor svakodnevice, zdravlja i rada. U idućim godinama mijenjat ćete ritam života, navike i način na koji trošite energiju. Mlad Mjesec u Ribama povezuje to s užitkom: poziva Vas da izbjegnete scenarij u kojem se iscrpljujete poslom i obavezama, a onda gasite životne radosti kao “luksuz”.

Uran u Biku već dulje mijenja Vaš doživljaj partnerstava. U sekstilu s mladim Mjesecom sada može donijeti neočekivani iskorak: novi tip partnera, drugačiji dogovor u postojećem odnosu, oslobađanje od dinamika koje su Vas iscrpljivale. Škorpioni koji su već duže u fazi unutarnjeg rada sada mogu osjetiti da dolazi vrijeme kada se rezultati tog rada konačno vide i u konkretnim odnosima.

Za Škorpione je ovo razdoblje u kojem se jasno osjeti poruka: nije dovoljno preživljavati. Vaša energija traži prostor za ljubav, stvaralaštvo, strast i iskreno “da” životu.

Ribe

Za Ribe je ovo osobni početak. Mlad Mjesec je u Vašem znaku, na samom kraju Riba, u zoni u kojoj se zbraja sve što ste prošli tijekom posljednjih godinu dana. Osjećaj može biti kao da Vam život lagano pravi inventuru: što ste prerasti, što Vas je iscrpilo, gdje ste izdali sebe, gdje ste napokon bili vjerni onome što osjećate.

Retrogradni Merkur u Ribama pojačava dojam da se vraćate na stare teme, razgovore, odnose i odluke. Neke situacije koje su bile mutne dobivaju jasniji okvir. Tek kada se Merkur okrene direktno, moći ćete hladnije sagledati što želite ponijeti u novi ciklus, a što ostaje iza Vas.

Saturn i Neptun u Ovnu polako mijenjaju Vaš odnos prema sigurnosti, novcu i vlastitoj vrijednosti. To nije prolazna epizoda, već početak višegodišnjeg perioda u kojem Ribe uče kako svoje snove i idealizam pretočiti u opipljive rezultate. Ovaj mlad Mjesec je uvod u taj proces. Vrijedi zapisati namjere koje se tiču posla, zarade, odnosa prema tijelu ili talentima – sve što sada jasnije definirate imat će jaku podršku u mjesecima i godinama nakon toga.

Jupiter u Raku stvara nježan, ali snažan trigon s Vašim znakom. Otvara se prostor za više radosti, ljubavi i kreativnosti, a kod nekih i za teme djece, ljubavnih odnosa ili stvaralačkih projekata. Nije nužno da se dogodi “veliki događaj”, ponekad je dovoljno da se promijeni Vaša unutarnja pozicija: prestajete pristajati na uloge u kojima Vas nema i polako zauzimate svoje mjesto, bez opravdavanja i bez grižnje savjesti.

Za mnoge Ribe ovo je početak novog odnosa sa samima sobom. Manje skrivanja, više iskrenosti i spremnosti da živite ono što osjećate, a ne ono što se od Vas očekuje.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

