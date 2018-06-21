Stručnjaci apeluju da do 21. marta probušite ogradu u dvorištu

Jednostavan zahvat na ogradi može pomoći jednoj od najomiljenijih, ali i sve ugroženijih životinjskih vrsta – ježevima.

Netipičan proljećni posao

Naime, stručnjaci savjetuju vlasnicima vrtova i dvorišta da prije početka proljeća naprave male otvore pri dnu vrtnih ograda. Iako to možda ne zvuči kao tipičan proljećni posao u dvorištu, takvi prolazi mogu imati veliki značaj za ježeve koji se u ovom periodu bude iz zimskog sna i ponovo počinju da traže hranu i sklonište.

Ovi prolazi poznati su kao „ježevi puteljci“. Riječ je o malim otvorima u ogradama ili živicama koji omogućavaju ježevima da se bezbjedno kreću između dvorišta. Na taj način lakše dolaze do hrane, skloništa i sigurnih mjesta za boravak, a ujedno izbjegavaju brojne opasnosti.

Prelaze velike udaljenosti

Omogućavanje kretanja ježevima posebno je važno jer se ove životinje često suočavaju s opasnostima na saobraćajnicama. Ako mogu prolaziti kroz dvorišta i zelene površine, znatno je manja vjerovatnoća da će završiti na cestama.

Anton Baskerville, stručnjak za divlje životinje iz organizacije Woodlands.co.uk, objašnjava zašto su ovakvi prolazi ključni za njihov opstanak.

„Ježevi vole prelaziti velike udaljenosti kako bi pronašli hranu, partnere za parenje i mjesta za gniježđenje.“

Urbane opasnosti

„U urbanim sredinama ograde, zidovi i druge prepreke mogu ograničiti njihovo kretanje, zbog čega im je znatno teže da zadovolje osnovne potrebe.“

Dodaje da upravo mali prolazi između dvorišta mogu napraviti veliku razliku.

„Ježev puteljak omogućava im sigurno kretanje između vrtova i drugih staništa, što značajno povećava njihove šanse za preživljavanje i razmnožavanje.“

Populacija naglo opada

U Ujedinjenom Kraljevstvu ježevi se danas smatraju vrstom kojoj prijeti izumiranje. Njihova populacija u posljednjim decenijama naglo je opala, posebno u ruralnim područjima. Glavni razlozi su uništavanje staništa, stradavanje na cestama i smanjenje dostupne hrane, piše Express.

Dobra vijest je da za izradu ovakvog prolaza nije potrebno praviti velike promjene u dvorištu. Dovoljan je mali otvor u ogradi ili živici.

Kako to uraditi

Stručnjaci iz konsultantske kompanije Thomson Environmental Consultants objašnjavaju kako to uraditi.

„Stvaranje otvora u vrtnim ogradama veličine kutije za CD omogućava ježevima da se slobodno kreću između vrtova.“

Dodaju i da bi zajednička akcija komšija mogla imati još veći efekat, prenosi Express.

„Ako se susjedi dogovore i naprave više takvih prolaza, moguće je stvoriti povezanu mrežu vrtova, a označavanje tih otvora može pomoći u podizanju svijesti o važnosti zaštite ježeva.“

