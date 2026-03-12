Kako će sezona Ovna 2026. utjecati na vaš horoskopski znak

Za Rakove je sezona Ovna test hrabrosti na području karijere i životnog poziva. Čitav paket planeta prolazi kroz Vaše polje statusa i ciljeva pa situacije na poslu ili u Vašoj ulozi u svijetu postaju vrlo jasne. Netko dobiva priliku preuzeti veću odgovornost, netko napušta ulogu koju je prerastao, netko konačno izlazi iz sjene. Pun Mjesec u Vagi 2.4. podsjeća da karijera ne smije “pojesti” dom i tijelo. Možete osjetiti potrebu da reorganizirate raspored, promijenite dinamiku u kući ili zatražite više podrške. Škorpioni, od travnja/aprila ulazite u osmotjedni ciklus povećane produktivnosti. Može se pojaviti novi projekt, drugačija organizacija posla, nova svakodnevna rutina ili drukčiji način brige o tijelu. Mladi Mjesec u Ovnu 17.4, energetski označava novu fazu rada: jasnije prioritete, zdravije navike, radne obrasce koji ne idu protiv tijela.

Sezona Ovna od 20.3. do 19.4.2026. donosi osjećaj da se stvarno okreće nova stranica. Sunce ulazi u Ovna dok su već i Saturn i Neptun u tom znaku, a Pluton u Vodenjaku polako počinje mijenjati kolektivne strukture i način na koji funkcionira društvo.

Sunce krajem ožujka/marta najprije aktivira Neptun i Saturn u Ovnu, a Mars te teme dodatno pojačava nakon ulaska u znak 9.4.. Merkur u Ovna ulazi tek 14.4. pa misli, razgovori i odluke dobivaju pravi zamah tek u drugoj polovici travnja/aprila.

Osobna energija Ovna tako se povezuje s velikim, dugoročnim procesima: ono što ste mjesecima osjećali kao slutnju sada traži vrlo konkretan oblik, odluku i prvi potez.

Pozadina je snažna: Jupiter je početkom druge dekade ožujka/marta ponovno direktan u znaku Raka, gdje boravi od ljeta 2025. do ljeta 2026. i gdje je posebno snažan. Pojačane su teme sigurnosti, doma, obitelji i unutarnje stabilnosti. Između Saturna u Ovnu i Plutona u Vodenjaku gradi se skladan aspekt koji do početka svibnja/maja pomaže dati kostur novim projektima i dugoročnim odlukama – energija za gradnju nove verzije sebe postoji, ali traži disciplinu i hrabrost.

Na emocionalnoj razini, 2.4. puni Mjesec u Vagi osvjetljava način na koji ulazite u odnose, a 17.4. mlad Mjesec u Ovnu podsjeća na ranu koja vas je najviše oblikovala i daje šansu da baš iz tog mjesta krenete drugačije.

Evo što može očekivati svaki znak pojedinačno.

Ovan

Za Ovna je ovo sezona u kojoj se diže zastor nad novim životnim poglavljem. Saturn i Neptun u Vašem znaku stavljaju pod lupu sve što radite “na autopilotu” i pitaju gdje zapravo želite ulagati energiju.

Kako Sunce i kasnije Mars prolaze preko tih točaka, dobivate vrlo konkretne situacije u kojima morate preuzeti veću odgovornost, ali i više vjerovati vlastitoj intuiciji.

Možete osjetiti da više ne možete održavati uloge u kojima stalno gasite tuđe požare. Fokus se vraća na Vas: na Vaše želje, Vaš put, Vašu hrabrost. Ovo nije vrijeme za sitne korekcije, nego za velike početke – novi posao, novi projekt, nova razina iskrenosti u odnosima.

Puni Mjesec u Vagi 2.4. jasno pokazuje s kim možete u budućnost, a gdje se iscrpljujete. Mladi Mjesec u Vašem znaku 17.4. traži da donesete jednu ključnu odluku koja je doista Vaša, čak i ako nije svima razumljiva. To je trenutak za tihi, ali čvrst zavjet samome sebi: dalje više ne idete protiv vlastitog osjećaja istine.

Bik

Za Bika sezona Ovna izvana možda izgleda mirno, ali u pozadini se događa duboko resetiranje. Velik dio energije smješten je u Vaše nesvjesno: u slojeve duše gdje se gomilaju stari strahovi, neizrečene brige i potisnute želje. Možete imati dojam da ste umorniji, povučeniji ili da Vam treba više samoće nego inače.

Saturn u Ovnu traži da ozbiljno shvatite odmor, tišinu, unutarnji rad. Najbolje ideje pa i poslovne, dolaze kada ne forsirate um. Vrijeme za meditaciju, terapiju, duhovnu praksu ili iskren razgovor sa samim sobom sada vrijedi više nego rad preko vlastitih granica.

Krajem ožujka/marta i u prvoj polovici travnja/aprila, dok je Venera u Vašem znaku i gradi lijepe aspekte s Jupiterom, možete osjetiti snažnu podršku – od ljudi, okolnosti, ali i od tijela koje bolje reagira kada usporite. Ovo je faza u kojoj se uspjeh gradi iznutra: tako što naučite prepoznati kad je dosta, kad završavate dan i kada se isključujete iz tuđe drame.

Puni Mjesec 2.4. podsjeća da zdravlje strada kad ignorirate signale umora. Mladi Mjesec 17.4. otvara novu etapu iscjeljivanja – manje rada protiv sebe, više povjerenja u vlastiti ritam.

Blizanci

Blizancima se u sezoni Ovna pale reflektori na području budućnosti, planova i ljudi s kojima ih ostvarujete. Nakon razdoblja u kojem se mnogo preispitivalo, Merkur izlazi iz retrogradne sjene i vraća Vam osjećaj mentalne jasnoće. Lakše povezujete informacije, lakše vidite širu sliku.

Ovan u Vašem polju prijatelja, timova i zajedničkih projekata donosi prilike da se okružite ljudima koji zaista dijele Vaše ideje. Mars u Ovnu u travnju/aprilu daje dodatnu hrabrost da izađete pred druge s konkretnim prijedlozima, umjesto da stalno ostajete u fazi “moguće varijante u glavi”. Sada vidite tko je spreman stvarno krenuti s Vama.

Puni Mjesec u Vagi 2.4. naglašava ravnotežu između privatnih želja i onoga što gradite s drugima. Možete jasnije razlučiti koje projekte najbolje radite sami, a gdje suradnja donosi veći doseg. Mladi Mjesec 17.4. daje prostor da postavite novu namjeru za idućih godinu dana: kakvu zajednicu želite, s kime dijelite znanje i u što ulažete svoj ugled.

Jupiter u zoni financija podržava ideju da se suradnje sada mogu pretvoriti u vrlo konkretne rezultate. U drugom tjednu travnja/aprila moguće su vijesti o novcu ili promjenama koje jačaju Vaš osjećaj vrijednosti.

Rak

Za Rakove je sezona Ovna test hrabrosti na području karijere i životnog poziva. Čitav paket planeta prolazi kroz Vaše polje statusa i ciljeva pa situacije na poslu ili u Vašoj ulozi u svijetu postaju vrlo jasne. Netko dobiva priliku preuzeti veću odgovornost, netko napušta ulogu koju je prerastao, netko konačno izlazi iz sjene.

Saturn i Neptun u Ovnu traže da spojite disciplinu i viziju. Nije dovoljno marljivo raditi po starom, ali nije dovoljno ni samo sanjati novi smjer. Ova sezona traži konkretan korak prema onome što osjećate kao svoj stvarni poziv – dodatno obrazovanje, novi projekt, drugačiji način vođenja postojeće uloge ili jasnu granicu prema onome što Vas iscrpljuje.

Puni Mjesec 2.4. podsjeća da karijera ne smije “pojesti” dom i tijelo. Možete osjetiti potrebu da reorganizirate raspored, promijenite dinamiku u kući ili zatražite više podrške. Mladi Mjesec 17.4. otvara novi ciklus u kojem ćete jasnije vidjeti koja uloga Vas zaista hrani, a koja troši.

Jupiter u Vašem znaku daje veliku podršku – lakše nalazite ljude koji vjeruju u Vas, lakše privlačite prilike, a samopouzdanje raste do te mjere da tražite ono što osjećate da zaslužujete.

Lav

Lavovi u ovu sezonu ulaze s osjećajem da ih život ponovno zove van. Nakon perioda intenzivnog unutarnjeg rada, vatra Ovna osvjetljava Vaše polje horizonta, studija, putovanja i osobnog razvoja. Pojavljuje se snažna potreba da izađete iz rutine i opet osjetite da rastete.

Saturn u Ovnu traži zreliji pristup jednoj velikoj ideji – može biti studij, knjiga, online projekt, učenje jezika, selidba ili duže putovanje. To više nije apstraktna želja; sada je vrijeme da ju ugradite u stvarne planove. Mars u Ovnu u travnju/aprilu daje hrabrost da učinite prvi praktičan korak, čak i ako ne znate sve detalje.

Pluton u Vodenjaku već neko vrijeme produbljuje Vaše odnose. Sada još jasnije vidite s kim želite dijeliti novo poglavlje. Prirodno ćete se približavati ljudima koji razmišljaju duboko, ne boje se preispitivanja i potiču Vas da rastete.

Puni Mjesec u Vagi može donijeti važan razgovor, dogovor ili informaciju koja mijenja način na koji gledate neku situaciju. Mladi Mjesec u Ovnu 17.4. dobar je za namjeru vezanu uz učenje, širenje vidika ili duhovni rad.

Djevica

Djevice ovu sezonu doživljavaju kao duboku reorganizaciju odnosa, povjerenja i zajedničkih resursa. Nakon razdoblja u kojem ste raspetljavali što vam više ne služi, sada jasno vidite kako se te promjene odražavaju u najbližim vezama – ljubavnim, obiteljskim ili poslovnim.

Ovan pali polje dijeljenih financija, intimnosti i psiholoških veza. Mars u Ovnu u travnju/aprilu potiče Vas da progovorite o temama o kojima možda šutite: tko što ulaže, tko što dobiva, gdje je granica, gdje osjećate bliskost, a gdje samo naviku i prilagođavanje.

Puni Mjesec u Vagi 2.4. pojačava svijest o vlastitoj vrijednosti. Možete jasno vidjeti koje financijske i emocionalne navike podržavaju Vašu sigurnost, a koje odražavaju stari obrazac žrtvovanja. Mladi Mjesec u Ovnu daje dobru podlogu za novi dogovor oko novca, ulaganja ili načina na koji dijelite odgovornost.

Područje prijateljstava i šire zajednice dobiva dodatne poticaje. Početkom i sredinom travnja kontakti, grupni projekti ili podrška ljudi koji Vas cijene mogu odigrati važnu ulogu. Ovo je trenutak da dopustite drugima da budu mreža na koju se možete osloniti, umjesto da sve držite sami.

Vaga

Za Vagu je sezona Ovna uvijek priča o odnosima, ali ove godine riječ je o dubljem pomaku. Saturn i Neptun u Vašem polju partnerstva transformiraju način na koji stvarate bliskost: manje odnosa u kojima šutite da biste zadržali mir, više onih u kojima obje strane rastu.

Ulazak Sunca, a potom Marsa i Merkura u Ovna donosi vrlo konkretne situacije: razgovore koje više ne možete odgađati, odluke oko veze, jasne signale od suradnika ili partnera. Potrebno je reći nešto što dugo držite u sebi.

Puni Mjesec u Vašem znaku 2.4. djeluje kao ogledalo – jasno vidite gdje ste se udaljili od vlastitih želja da biste bili “prihvatljivi”. Ovo je trenutak za postavljanje novih granica i iskreno priznanje što zapravo tražite u odnosima.

Venera, Vaš vladar, boravi u intimnoj zoni veći dio razdoblja i podržava produbljivanje bliskosti – kroz razgovor, dodir, iskrenost, ali i kroz suočavanje sa strahom od napuštanja ili gubitka kontrole. Krajem travnja/aprila mogu se pojaviti neočekivane promjene ili iznenadni uvidi u to gdje trebate više slobode i autentičnosti.

Škorpion

Škorpionima sezona Ovna donosi “radni” ton, ali s jakom unutarnjom pozadinom. Saturn u Ovnu strukturira Vaš svakodnevni život: navike, zdravlje, ritam, način na koji koristite vrijeme. Mars u Ovnu u travnju/aprilu pojačava tempo i daje snagu, no bez jasnih granica lako je preuzeti previše.

Pluton u Vodenjaku istodobno radi dubinske pomake u temelju – obitelji, kući, unutarnjem osjećaju sigurnosti – i pokazuje koliko prošlost utječe na to kako radite i brinete o sebi. Puni Mjesec u Vagi 2.4. dobar je trenutak za povlačenje, odmor, ritual čišćenja ili jednostavno tišinu uz koju tijelo i psiha mogu otpustiti višak.

Od travnja/aprila ulazite u osmotjedni ciklus povećane produktivnosti. Može se pojaviti novi projekt, drugačija organizacija posla, nova svakodnevna rutina ili drukčiji način brige o tijelu. Mladi Mjesec u Ovnu 17.4, energetski označava novu fazu rada: jasnije prioritete, zdravije navike, radne obrasce koji ne idu protiv tijela.

Istovremeno, Jupiter i povoljni aspekti s Merkurom i Venerom početkom travnja/aprila mogu donijeti više radosti u ljubav, djecu, hobije, putovanja. Kratki predah, vikend-izlet ili vrijeme za kreativnost pomažu da sve što mijenjate lakše sjedne na svoje mjesto.

Strijelac

Strijelci ovu sezonu osjećaju kao razvedravanje nakon duge unutarnje jeseni. Nakon što ste kroz Ribe prolazili kroz obiteljske ili emotivne teme, Ovan pali Vaše polje radosti, ljubavi, djece i kreativnosti. Podsjeća Vas na ono zbog čega uopće želite mijenjati život – na užitak, igru, spontanost.

Saturn u Ovnu traži zreliji odnos prema zadovoljstvu: više nemate luksuz “igrati se sa strane”, a da se srž života ne mijenja. Ako želite više ljubavi, drugačiji odnos s djecom ili življe kreativno izražavanje, potrebne su konkretne odluke. Mars u Ovnu u travnju/aprilu daje hrabrost da napravite taj prvi potez – započnete hobi, otvorite se za novu vezu, podijelite svoj rad s publikom.

Puni Mjesec u Vagi 2.4. osvjetljava Vaše mjesto u zajednici i pokazuje s kim želite dijeliti radost, a gdje se samo usklađujete da ne biste ispali sebični. Mladi Mjesec 17.4. odličan je za odluku koja se tiče srca: što Vaše srce zapravo želi u sljedećih godinu dana.

Jupiter u području intime i dubljih veza sugerira da iza zabave stoji i ozbiljniji proces iscjeljenja – učenja kako primiti podršku i dopustiti nekome da Vas stvarno upozna, a ne samo vidi vedru vanjsku stranu.

Jarac

Za Jarce je sezona Ovna vrlo osobna. Nakon dugog razdoblja u kojem ste držali formu i radili što se “mora”, sada se pomiče sama osnova Vašeg života: dom, obitelj, unutarnji temelj. Saturn, Vaš vladar, ušao je u Ovna i traži da ozbiljno promislite gdje i kako živite, s kim dijelite prostor i kakve temelje želite graditi za sljedećih desetak godina.

Pluton u Vodenjaku mijenja Vaš odnos prema novcu i vrijednosti, a Saturn u Ovnu “zateže vijeke” na kući – doslovno ili simbolički. Ovo može značiti selidbu, renoviranje, promjenu obiteljske dinamike, odvajanje od roditelja ili djecu koja kreću u vlastite živote.

Sezonu obilježava i skladan odnos Saturna i Plutona pa imate rijetku kombinaciju fokusa i izdržljivosti da postavite nove temelje. Puni Mjesec u Vagi 2.4. može donijeti situaciju u kojoj balansirate između karijere i doma – važan posao i istodobno potreba da budete prisutni kod kuće. Mladi Mjesec 17.4. idealan je za jasnu odluku oko toga što Vam je prioritet i kako želite organizirati svakodnevicu.

Jupiter u polju odnosa pojačava mogućnost važnih partnerstava – privatnih ili poslovnih – koja mogu olakšati teret i pokazati da ne morate sve sami.

Vodenjak

Vodenjacima sezona Ovna donosi mentalni “restart”. Ovan u Vašoj komunikacijskoj zoni traži da pazite čime hranite um: kojim riječima, kojim vijestima, kojim unutarnjim monologom. Saturn i Neptun ovdje čiste stare narative, a Sunce, Mars i kasnije Merkur donose konkretne prilike za drugačiji način izražavanja.

Možete početi pisati, govoriti, učiti ili podučavati nešto što dugo nosite u sebi. Ako razmišljate o knjizi, podcastu, blogu, edukaciji ili ozbiljnijem radu s riječima, proljeće 2026. vrlo je dobar period za prvi korak. Mars u Ovnu pomaže da izađete iz faze “razmišljam” u fazu “radim”.

Puni Mjesec u Vagi 2.4. može donijeti uvid vezan uz uvjerenja i perspektivu – možda shvatite da neki pogled na svijet više ne funkcionira, ili da želite učiti iz drugačijih izvora. Mladi Mjesec u Ovnu 17.4. dobar je za namjeru: kako želite komunicirati sa sobom i svijetom u sljedećoj godini.

Venera u području doma i obitelji omekšava odnose pod istim krovom i daje prostor da fizički prostor prilagodite novom poglavlju – malo preuređenje, uljepšavanje doma ili stvaranje radnog kutka može imati veći učinak nego što mislite.

Ribe

Ribama sezona Ovna postavlja vrlo konkretno pitanje: kako živite svoju vrijednost. Nakon što je Merkur u Vašem znaku završio retrogradno kretanje, polako izlazite iz magle i jasnije vidite što želite dalje. Fokus se sada seli na polje novca, talenta i samopoštovanja.

Saturn u Ovnu traži da ozbiljnije upravljate svojim resursima – i materijalnim i energetskim. Možda je vrijeme za novi način zarađivanja, jasniji cjenik, drukčiji odnos prema troškovima, ali i za prestanak podcjenjivanja vlastitih sposobnosti. Mars u Ovnu u travnju/aprilu može donijeti pojačanu motivaciju da napravite nešto vrlo konkretno s onim što znate i volite.

Puni Mjesec u Vagi 2.4. pokazuje koje financijske ili emotivne veze više nisu zdrave – gdje preplaćujete, bilo novcem ili energijom. Mladi Mjesec u Ovnu 17.4. odličan je za početak nove financijske navike, novog izvora prihoda ili jasne odluke da prestanete raditi stvari koje vam ne donose stvarnu vrijednost.

Neptun je godinama putovao kroz Vaš znak i pojačao intuiciju, kreativnost i empatiju. Sada se to iskustvo polako pretače u nešto opipljivije: posao, projekt ili strukturu koja podržava i Vas i druge. Jupiter u polju užitka i stvaralaštva dodatno podupire ideju da ono što radite iz srca može postati važno uporište Vaše budućnosti.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

