Koliko puta se čovjek zaljubi tokom života? Rezultati iznenađuju

Koliko puta se ljudi zaista zaljube?

Veliko istraživanje koje je sproveo Kinsi institut, a objavljeno u naučnom časopisu Interpersona, obuhvatilo je više od 10.000 ispitanika.

U studiji je učestvovalo 10.036 samaca iz Sjedinjenih Američkih Država, starosti od 18 do 99 godina.

Ispitanicima je postavljeno jednostavno pitanje: “Koliko ste puta u životu bili strastveno zaljubljeni?”

Rezultati su pokazali da ljudi u prosjeku ovu vrstu ljubavi dožive oko dva puta u životu. Tačnije, prosječan broj iznosio je 2,05.

Najveći broj, oko 30 posto ispitanika, izjavilo je da se zaljubilo dvaput.

Gotovo 28 posto to je iskusilo jednom, dok značajnih 14 posto nikada nije osjetilo strastvenu ljubav. S druge strane, 17 posto zaljubilo se tri puta, a 11 posto imalo je sreće da doživi tu emociju četiri ili više puta.

Sudar romantičnih ideala i stvarnosti

Psiholozi strastvenu ljubav opisuju kao početnu fazu veze, period snažnih emocija, opsesivnih misli o partneru i intenzivne želje da budemo u njegovoj blizini. To je onaj poznati osjećaj “leptirića u stomaku”.

Međutim, takav intenzitet obično ne traje zauvijek. Poslije određenog vremena, koje može trajati nekoliko mjeseci ili godina, ta faza često prelazi u mirniju i stabilniju partnersku ljubav, u kojoj su važni bliskost, povjerenje i posvećenost.

Upravo razlika između filmske slike vječne strasti i realnog života često stvara nerealna očekivanja. Čak 73 posto samaca u istraživanju smatra da mediji nameću nedostižne standarde kada je riječ o ljubavnim odnosima.

– Ljudi stalno govore o zaljubljivanju, ali ovo je prva studija koja je pokušala da precizno utvrdi koliko puta se to zaista dešava tokom života. Ispostavlja se da većina ljudi takvu ljubav doživi samo nekoliko puta – objasnila je dr. Amanda Geselman, naučnica s instituta Kinsi i glavna autorica istraživanja.

Da li godine i pol utiču na ljubav?

Studija je pokazala i određene razlike među ispitanicima. Stariji učesnici u prosjeku su navodili nešto veći broj zaljubljivanja, što je i logično jer su imali više vremena i prilika da upoznaju različite partnere.

To ujedno pokazuje da strastvena ljubav nije rezervisana samo za mladost, ona može da se dogodi i u kasnijim godinama života.

Zanimljivo je i da su muškarci u prosjeku navodili nešto više iskustava zaljubljenosti nego žene, ali ta razlika se pojavila samo kod heteroseksualnih ispitanika. Kod homoseksualnih, lezbijskih i biseksualnih učesnika nije bilo značajne razlike između polova.

Istraživači naglašavaju da su te razlike male i da rezultati potvrđuju jedno važno saznanje – strastvena ljubav je univerzalno ljudsko iskustvo koje može da se dogodi svakome, bez obzira na godine, pol ili seksualnu orijentaciju.prenosi Avaz.

