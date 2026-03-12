Zaboravite na sirće i sodu bikarbonu: Ovo je najbolje prirodno rješenje za odčepljivanje odvoda

Začepljeni odvodi jedan su od najčešćih, ali i najneugodnijih kućanskih problema. Bez obzira radi li se o sudoperu, tušu ili umivaoniku, nakupljanje ostataka hrane, kose, sapunice i masnoća s vremenom može dovesti do usporenog otjecanja vode ili potpune blokade. Osim što otežavaju svakodnevno korištenje, začepljeni odvodi mogu uzrokovati neugodne mirise, pa čak i manja oštećenja ako se problem ne riješi na vrijeme.

Srećom, postoje jednostavni načini kako spriječiti i očistiti začepljenja. Različite vrste začepljenja zahtijevaju različita rješenja, a ključno je razumjeti gdje dolazi do začepljenja. Često su bijeli ocat i soda bikarbona najpopularniji prijedlog za rješavanje začepljenja, no ponekad ni oni nisu od pomoći. Ova kombinacija može pomoći u rješavanju malih začepljenja zbog pjenušave reakcije koju stvaraju ocat i soda bikarbona, ali neće djelovati protiv začepljenja od masnoće koja se često nalazi u sudoperu.

U igru onda dolazi još jedno prirodno sredstvo za čišćenje, a to je soda za čišćenje, odnosno natrijev karbonat. Soda za čišćenje je alkalni proizvod koji je poznat po tome što razgrađuje masnoću, ulje i ostatke hrane, što su najčešće vrste začepljenja odvoda, piše Daily Express.

Uobičajena začepljenja su kisela, što je razlog zašto soda za pranje djeluje tako učinkovito jer rastvara i otpušta blokade u samo nekoliko minuta. Prvo napunite kuhalo za vodu, pustiti da voda zavrije i uliti je vruću u odvod. To se radi da bi se olabavio masni dio začepljenja da bi soda bila učinkovitija.

Zatim ulijete malo sode za pranje u sudoper i ostavite je 15 minuta da bi otopina razbila začepljenje. Nakon što je vrijeme isteklo, ponovno napunite kuhalo i prokuhajte vodu, a zatim je ulijte u sudoper. To će isprati preostale ostatke i potpuno ukloniti začepljenje, prenosi Novi.

