Stiže Selena i svima skida mrak sa duše: Bijeli mjesec 13. marta donosi promjene, a evo i da li se vama nalazi u natalu…

Tokom tranzita svetle karmičke tačke kroz znak Device počinjemo da primijećujemo detalje koji su nam ranije promicali i da čujemo tihe signale koje je ranije nadjačavala svakodnevna buka.Bijeli Mjesec (Selena) osvjetljava pravi put, a Djevica nam pomaže da jasnije vidimo kuda taj put vodi.

Kada Beli Mesec (Selena), svetla karmička tačka u astrologiji, uđe u znak Djevice, dolazi do suptilnog usklađivanja koje se oseća u svakodnevnom životu, u načinu na koji planiramo posao, brinemo o sebi i primećujemo sitnice koje su nam ranije promicale. Na to ukazuje astrolog i autorka Jutjub kanala Marina Skadi.

13. marta Bijeli Mjesec ulazi u Djevicu i u ovom znaku ostaje do 12. oktobra 2026. godine. U tom periodu mnogi će imati osećaj da ih okolnosti podsećaju gde treba usporiti, šta treba prilagoditi i na šta je važno obratiti pažnju. Odjednom postaje jasno šta zahteva brigu, a šta je već dugo čekalo na male, ali važne promene.

Simbolika Bijelog Mjeseca

Prema starim legendama, u svetu postoji posebna vatra, skrivena i gotovo nevidljiva. Ne može se videti golim okom, ali se može osetiti kada unutrašnja svetlost iznenada postane snažnija. Ta svetlost naziva se svetlošću Belog Meseca (Selene) i simbolizuje trenutak kada se stvari jasno sagledaju. U mitovima ona predstavlja trenutak potpune jasnoće, kada se unutrašnji i spoljašnji svet poklope.

Za razliku od dramatičnih promena, Selena deluje tiho, kroz snove, slučajne susrete, rečenice koje čujemo u pravom trenutku ili male uvide koji odjednom dobiju smisao. U astrologiji se smatra da njen tranzit podseća na blago strujanje vazduha u prostoriji u kojoj dugo nisu otvarani prozori, sve ostaje na svom mestu, ali prostor postaje svetliji, čistiji i mirniji.

Energija Djevice u ovom tranzitu

Arhetip Djevice povezan je sa pažnjom, analizom i razumevanjem detalja. Tamo gde drugi vide haos, Djevica pronalazi strukturu. Tamo gde stvari deluju nasumično, ona primećuje obrasce. Kada Bijeli Mjesec uđe u Djevicu, njegova svetlost dobija praktičan oblik. Unutrašnji uvidi pretvaraju se u konkretne korake, a svakodnevne navike dobijaju dublji smisao.

U ovom periodu posebno dolaze do izražaja:

red i organizacija

pažnja prema zdravlju i tijelu

preciznost u radu

usklađivanje sa prirodnim ritmom života

Ko ima natalni Bijeli Mjesec u Djevici?

Bijeli Mjesec se u jednom znaku zadržava oko sedam meseci, dok njegov puni ciklus traje sedam godina. Natalni Bijeli Mjesec u Djevici imaju osobe rođene u sledećim periodima:

mart – 16. oktobar 1963.

mart – 15. oktobar 1970.

mart – 15. oktobar 1977.

mart – 14. oktobar 1984.

mart – 14. oktobar 1991.

mart – 14. oktobar 1998.

mart – 13. oktobar 2005.

mart – 12. oktobar 2012.

mart – 12. oktobar 2019.

Osobe rođene između sredine oktobra i sredine marta ne mogu imati Bijeli Mjesec u Djevici. U karmičkom smislu, ova pozicija ukazuje na to da osoba lakše pronalazi pravi put kroz red, preciznost, analizu i osećaj za prirodni ritam života.

Kako pojačati uticaj Bijelog Meseca u Djevici?

Tokom ovog tranzita preporučuje se da se energija usmeri na oblasti koje su bliske prirodi Device.

1. Uvođenje reda u svakodnevicu

Čišćenje prostora, organizovanje dokumenata ili sređivanje radnog stola može imati simbolično značenje – stvaranje prostora za nove ideje.

2. Briga o tijelu

Djevica je povezana sa zdravljem, pa su važni pravilna ishrana, rutina i male navike koje jačaju organizam.

3. Pažnja prema detaljima

Preciznost u riječima, tačnost u obavezama i promišljeni planovi dodatno jačaju energiju ovog tranzita.

4. Jednostavni svakodnevni rituali

Jutarnje rutine, planiranje dana ili vođenje liste obaveza mogu donijeti osjećaj stabilnosti.

5. Jasne i iskrene namjere

Selena je posebno osjetljiva na motive iza naših postupaka. Kada delujemo iz mirne i iskrene namjere, mnoge prepreke se lakše rješavaju.

Bijeli Mjesec u Djevici ne traži velike i dramatične promjene. Dovoljni su mali, ali precizni koraci, jer svaki takav potez može biti mala iskra koja donosi više jasnoće i ravnoteže u svakodnevni život, piše Glossy.

